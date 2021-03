Guillermo Coppola sigue en terapia intensiva con oxígeno: “Tengo los pulmones complicados”

Son horas complicados para Guillermo Coppola. Cuando creía que no le habían quedado secuelas del coronavirus, su estado de salud se complicó de manera notoria. Desde la semana pasada, el empresario sentía que le costaba mucho respirar. Tras una consulta médica le dieron el diagnóstico. Un nuevo panorama aparecía frente a él.

Coppola sigue en terapia intensiva.

Casi dos meses después de superar las complicaciones por el Covid-19, a Coppola, que tiene 73 años, le comunicaron que tiene una fibrosis pulmonar, una de las secuelas que deja el COVID-19 en algunos portadores.

De esta manera, el ex representante de Diego Maradona fue internado en la noche del domingo por recomendación médica. Primero estuvo en una habitación común del sanatorio Finochietto. Sólo tenía máscara de oxígeno con el objetivo de mejorar su estado.

Guillermo tuvo coronavirus en enero.

Con el correr de las horas, la saturación de oxigeno bajaba considerablemente y el equipo médico decidió que Coppola debía ser trasladado a la terapia intensiva. No sólo para que le pusieran oxígeno mediante la cánula nasal, también conocida como “bigotera”; sino también para hacerle un seguimiento exhaustivo durante las 24 horas.

Más allá de su estado, Guillote no suelta su teléfono. Por eso, en las últimas horas contó en una nota: “Estoy en terapia con asistencia respiratoria, con bigotera por ahora. Tengo los pulmones complicados. Esperemos que ahí quede”. Y finalizó: “Después todo lo demás bien, todo lo demás perfecto, solo los pulmones muy complicados, pero bueno. Hay que prestar mucha atención y cuidarse mucho”.

La fibrosis pulmonar ha sido una de las secuelas que deja en algunos de los recuperados de COVID-19. Según los especialistas, esa enfermedad pulmonar se produce cuando el tejido pulmonar se daña y se producen cicatrices. Por ese motivo, el tejido engrosado y rígido hace que sea más difícil que los pulmones funcionen correctamente y comienzan a fallar. A medida que la fibrosis pulmonar empeora, el paciente tiene cada vez más dificultad para respirar.

El ex manager de Maradona dijo que tiene "los pulmones complicados".

Apenas había sido ingresado en el sanatorio, Coppola había contado: “Estoy con estudios. Tengo una fibrosis pulmonar, despertada por el coronavirus. Gracias a Dios, está todo muy light. Hace diez o quince días se me complicó un poco la respiración y acá estamos, recalculando”.

También recordó cómo se dio cuenta que se había contagiado de COVID-19 a principios de año: “Me di cuenta que algo me pasaba porque tenía 37,8 de fiebre un rato, no tengo ánimo, siento como si me hubiesen golpeado, mucho dolor de cintura y un poco de cabeza”.