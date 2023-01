Guiños a La Scaloneta y un dije del "Señor de los anillos": el lado bien argento de "Argentina 1985"

Ricardo Darín subió al escenario en la edición 80 de los Golden Globe Awards, por ser protagonista de "Argentina 1985" que ganó el premio como Mejor película en un idioma que no sea inglés, en la noche del martes. El actor argentino tuvo unos 30 segundos para decir unas palabras luego de que el director, Santiago Mitre, dijera las suyas sobre lo que representaba recibir semejante reconocimiento y de manera internacional.

Con el galardón en la mano, "Bombita" Darín tuvo su micro momento de explotar porque lo echaban delicadamente con la música de fondo. Sus palabras fueron en inglés, pero sus intenciones en argentino: "I'm very proud for this (Estoy muy orgulloso de esto). Thank you (Gracias). I love you (Los amo). I want to speak two words in spanish for my people (Quiero decir dos palabras en español para mi gente): Para toda la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría. Los quiero, bye (adiós)".

Mitre, por su parte, fue el primero en hablar con el premio en la mano y à côté del micrófono que le quedaba bajo, agradeció el reconocimiento aunque no pudo frenar su impulso de pensar en su idioma de origen. Usó su minuto para dar un discurso de agradecimiento en spanglish, mezclando palabras en inglés y en español, dirigidas a su equipo de trabajo y productores como es el caso de Axel Kuschevatzky, y hasta ironizó sorprendido sobre lo "pesado" de tener este trofeo en su poder. El público argentino presente se rió. Darín, también y le golpéo la espalda.

Todo el tiempo, mientras el director elucubraba sobre las gracias que le dedicaba a quienes participaron de este largometraje, el actor miraba a cualquier lado alegre. Hacía la señal de "bien" con los dedos y saludaba. De la misma manera, Mitre lo hacía como reflejo a cada saludo y el equipo festejaba también cual fiesta de cumpleaños a los aplausos, de pie y a los gritos arengadores.

En tan pocos segundos que recibieron para hablar sobre lo orgullosos que estaban por ser ganadores, el director aprovechó el momento para saludar a algunos otros que andaban por ahí bancando la situación con saludos personalizados como a su pareja Dolores Fonzi, saludos de manos y tirando besos. Y subrayó el honor de trabajar con "el mejor actor argentino". Luego, agregó: "Quiero compartir el premio con todas las personas que desde la dictadura han estado luchando por la democracia en Argentina y siguen luchando. Creo que la democracia es algo que necesitamos y necesitamos seguir luchando por ella".

El film que aborda los Juicios a las Juntas militares y que protagonizan Darín y Peter Lanzani, quien también estaba en la celebración, fue el único de Latinoamérica que estaba en competencia y se llevó la estatuilla. En redes sociales, se viralizó el momento por la referencia que hizo "Bombita" a haber ganado la Copa del Mundo y varios usuarios, entre los galardonados, apoyaron esta coincidencia que se da en solo una cuestión de días. "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", festejaban en alusión a la alegría que trajo Lionel Messi y la Selección Argentina.

Dentro de lo emocionante del momento, llamó la atención de que todos, actores, director, productores y hasta acompañantes, estuvieran de negro, salvo por los hombres que llevaban camisa blanca y moño. Sin embargo, un accesorio captó las miradas de los argentinos: un amuleto de la suerte que llevaba en su tapado Lanzani que es un dije verde de La Comarca de "El Señor de los Anillos".