Gustavo Conti contó cómo sigue la recuperación de Silvina Luna: “Está hecha mierda, la está pasando como el orto”

La salud de Silvina Luna, tras la intervención del falso cirujano Aníbal Lotocki, empeoró sin parar en los últimos años. Pero el momento crítico para la rosarina fue hace tres meses, cuando tuvo que ser internada de urgencia y hasta fue intubada. Su vida corrió peligro. Pero, por el trabajo de los médicos, se salvó. Ahora está en plena etapa de recuperación. Rodeada por el amor de su hermano y el de sus amigos. Uno de ellos, Gustavo Conti reveló cómo es ese nuevo momento de la vida.

En una entrevista con el programa radial Que valga la pena, la pareja de Ximena Capristo relató: "Me imagino que estás mucho más tranquilo porque las noticias sobre Silvina Luna, que se está recuperando de a poquito, han llevado justamente tranquilidad. Si igual no se crean tanto eh, tampoco es tan así. Está recuperándose... ¡Muuuuy de a poquito! Es muy lento el proceso, no está bueno. La está pasando como el orto, perdón por la expresión".

Al ser consultado sobre si era verdad que Silvina estaba mejor, el ex Gran Hermano fue contundente: "Mirá, ella se equivocó en ponerse esa basura en el cuerpo y todo lo que ya sabemos, pero imaginate que una persona con la movilidad que tenía Silvina Luna en su vida, que le gustaba viajar, ir y venir, la querían todos, que tenía todo para ganar porque tenía propuestas de laburo por todos lados, de repente levantarse después de 20 días en coma y encontrarse postrada en la cama, no está bueno, ¿viste?".

Entonces relató sobre la etapa de rehabilitación que transita Luna: "El proceso que tiene que tener ahora, no... no sabés. Es una cosa de... Tampoco voy a contar mucho más porque no da, pero no me gusta que digan que está bárbara. No, no está bárbara. Está hecha mierda, la está pasando como el orto, está luchando por su vida todos los días un poco. Y le está poniendo unos huevos que la verdad, que pobrecita...me parte el alma, con tan solo hablarlo me dan ganas de llorar”.

Y sumó: "Está un poquito mejor. Está un poquitito mejor. No está entubada como estaba 20 días atrás. Cayó un rayo de repente, porque en un momento todos pensamos lo peor eh, cayó ese rayo y la pudieron desentubar y salió adelante. Pero salió adelante no es que se paró y fue al baño a hacer pis. ¿Entendés lo que te digo? Salió adelante es que le sacaron los tubos, pero está muy lejos de ser la Silvina de antes. ¡Muy lejos! Todavía no ve la luz al final del tunel".

En otro punto, lanzó: "Estamos todos esperando que caiga otro rayo y salga. ¿De acá a un mes de alta y en la casa? ¡No, ni en pedo! ¡Dios te escuche! Ojalá caiga un rayo y suceda. Está el hermano que la cuida como nadie, pero no... Estamos todos esperando que caiga un rayo y de repente se bajó de la cama. ¡Mirá lo que te estoy pidiendo! Está muy débil ella. Estuvo 20 días en coma, cordobés”.

A eso le sumó: “Y está internada hace tres meses. Yo cuando la fui a ver me quedé... ¡Se me cayó la mandíbula al piso! Conociendo a la gorda cómo era... Desde físicamente hasta todo. Nooo... está tratando de empezar a comer sola. Antes estaba con las sondas que le pasan comida. Qué se yo, los medios como ya no era novedad no dijeron más nada, después pasó lo de Wanda Nara".

Y finalizó: "Falta un montón todavía. Incluso la pasaron a sala intermedia para incentivarla, que ponga primera y ver si arranca. Porque está en sala intermedia pero con un aparatejo atrás que era el mismo que cuando estaba en terapia, ¿Entendés? Le pusieron una ventana y un televisor para que esté mejor, pero con un aparato que le controla todo. Todo, todo, todo. La única terapia es la del hospital y la polenta que tiene que poner ella. Ojalá haya algo que sirva. Por suerte de la cabeza ahora está bien, pero se cansa... Yo hablé con ella. Se tiene que poner un dedito al lado de la boca para hablar".