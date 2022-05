Gustavo Conti le donará médula ósea a su hermano que fue diagnosticado con leucemia

En 2020, en medio de la etapa más dura de la pandemia de coronavirus, Walter, el hermano menor de Gustavo Conti, recibió un golpe terrible: tras una serie de exámenes, le diagnosticaron leucemia. Desde entonces, para él y su familia comenzó una batalla en busca de la recuperación.

Esta historia ahora tendrá un nuevo capítulo. Y es que Gustavo le donará médula ósea a su hermano. De esa manera, aparece una nueva esperanza en el horizonte de los Conti, luego de varios problemas físicos que Walter sufrió durante los últimos dos años.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero, claro está, todo esto empezó en abril de 2020. Por entonces, Walter comenzó a sentir un cansancio constante. Tras una serie de estudios en el Sanatorio Anchorena, llegó el terrible resultado. Conti relató sobre eso: “Le dijeron que tenía leucemia, nos sorprendió porque era una persona hiper sana, hacía deportes, nunca tuvo nada”.

De inmediato, Gustavo y el resto de su familia acompañaron a Walter y también se informaron sobre los pasos a seguir. Uno de ellos era el trasplante de médula. Y por supuesto, el esposo de Ximena Capristo se preparó para dar todo por su hermano. En una entrevista dijo: “Nunca dudé no existe otra opción en mi cabeza”.

Luego, Gustavo explicó que los examenes de compatibilidad le permitieron planificar el trasplante: “Nos dio 75 por ciento, con 50 ya hacen trasplantes, así que era una bocha. Después de eso, Walter hizo quimioterapia y le sacaron las células malas”.

A partir de ahí, Walter comenzó con los controles cada tres meses, luego cada seis meses y más tardes cada un año. El mes pasado, a dos años del diagnóstico, los médicos le informaron que tuvo una recaída. “En su momento estuvo en terapia intensiva por complicaciones, sin glóbulos blancos y corre riesgos por las infecciones”, contó Conti.

Y agregó: “Salió adelante, es deportista, tiene 51 pero parece de 30 y no fue jugador de fútbol por cinco minutos. Cuando se recuperó volvió a jugar. Pero le dijeron que si tenia una recaída no podría hacer tratamiento, sino que tenía que ir a trasplante”.

Ahora, mientras Walter sigue internado en busca de la recuperación, Gustavo se prepara para donar la médula. “Está internado combatiendo porque tuvo unas bacterias, no llegó a estar en terapia pero sí con oxígeno. La pasa como el orto. Él es un pibe sano, de esos que decís ‘va a vivir 100 años’”.

En ese sentido, cuando Walter reciba el alta, Gustavo deberá prepararse físicamente en 20 días. Para ello deberá someterse a algunos estudios y tomar una medicación. Si todo va bien, 25 días después de esa preparación, harían el trasplante. “El tratamiento no es fácil. Siempre quise hacerlo, nunca dudé, no existe otra opción. Por mí no me da miedo, desde un primer momento estuve dispuesto a hacerlo, es mi hermano y quiero lo mejor para él. Nunca dudé y sabe que estoy a disposición. El miedo esta por el tratamiento que es complicado, pero tengo fe que al tener todas esas virtudes lo va a poder sacar adelante”.

Y siguió: “Creemos y rezamos para que toda vaya bien todos los días. Hay que pedirle a Dios que las cosas se den bien y que después del trasplante su cuerpo lo acepte como corresponde y que quede como una anécdota y un mal trago que pasamos todos. Para él en realidad, que puso el cuerpo”.

Por otra parte, Conti publicó en sus redes sociales que necesitan dadores de sangre de cualquier grupo y factor. Aquellas personas que quieran ayudar, deben presentarse sin turno de lunes a sábados de 7.30 a 12.00 en Entre Ríos 1082, después de desayunar y avisar que van por el paciente Walter Conti, internado en el Sanatorio Anchorena.