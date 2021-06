Gustavo Sofovich, sobre la salida de Cabak de Polémica: "La situación no daba para más"

Después de que este jueves Horacio Cabak anunciara su salida del programa Polémica en el Bar, en las últimas horas quien decidió salir a aclarar el tema fue el productor del programa Gustavo Sofovich. "La situación ya no daba para más", aseguró sobre la mala relación que existía con sus compañeros de panel, después de que estallara el escándalo sobre su vida privada.

Este jueves, el periodista anunció en sus redes sociales que no renunció al programa, y que su salida no fue de común acuerdo. "No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos", sostuvo.

Además, este viernes usó su Twitter para decir que estaba cansado de que hicieran un reality de su vida privada, y que lo que sucedió es que se quejó por la falta de respeto que sentía cada noche cuando lo juzgaban en su lugar de trabajo por el escándalo familiar en el que su mujer lo acusó de haberle sido infiel.

Sin embargo, consultado ante esta situación, Gustavo Sofovich dijo que las cosas no son como dice Cabak, y que en verdad el que tenía problemas con todo el panel era el periodista.

"La situación ya no daba para más. Se complicó, no estaba bueno, había mucho roce. Antes de la pandemia, terminaba el programa y nos íbamos todos a comer, y no había problemas", dijo al inicio de la conversación que mantuvo con Ángel de Brito en los Ángeles de la Mañana.

Según Sofovich, el jueves mantuvieron una larga conversación telefónica en la que se planteó lo que estaba pasando, y ante la difícil situación, ambos acordaron que Cabak debía dejar el programa.

"Le ofrecí una recesión de común acuerdo, quedamos en eso, ¿y ahora sale a destruir y lastimar? Estoy muy dolido con él, y con todo lo que está generando", aclaró el hijo de Gerardo Sofovich.

Además, comentó que los problemas con el periodista comenzaron ya el año pasado cuando se quejaba que otras personas ganaban más que él, y que de hecho, como productor tomó la decisión de sacarlo durante una semana del chat privado de Polémica, aunque después Mariano Iúdica fue quien se encargó de hacerlo regresar.

Si bien las cosas se habían mantenido más o menos estables desde ese conflicto, lo que sucedió es que ante las versiones de infidelidad que hizo públicas la esposa de Cabak, comenzó a armarse un vínculo tenso entre él y sus compañeros de mesa.

"El día que pasó el problema con su familia, Mariano le dijo que se tomara 15 días, pero al final vino, después se quiso ir y volvió. Pero él no puede decir cuándo quiere hablar de un tema o no, o cuándo se quiere sentar con un compañero o no. No podíamos convivir con una persona que nos quería armar el programa. No puedo permitir que le manejen la mesa a Mariano, hace 2 o 3 días no se quería sentar en la mesa con un invitado, y la verdad siempre en polémica hablamos con todos", aclaró.

Hacia el final de la conversación, Sofovich comentó que él mismo le dio permiso para que fuera como invitado al programa PH, por Telefe, donde sí habló del escándalo con su mujer, aunque después en Polémica no quería decir nada. "Si hay algo que hubo siempre en polémica fue códigos. La mesa estaba abierta, el que estaba incomodo era él. Se suicidó mediáticamente en Polémica", cerró.