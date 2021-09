¡Habemus foto! Sabrina Rojas y el Tucu López blanquearon su relación: ¿qué dijo Luciano Castro?

Después de muchas idas y vueltas, declaraciones cruzadas, fotos cándidas en diferentes lugares y hasta un beso del cual quedó registro fílmico, Sabrina Rojas y el Tucu López blanquearon su relación con una historia en su cuenta de Instagram en donde se los ve juntos, muy acaramelados.

Pero no sólo eso, también la modelo eligió un peculiar tema de Shakira que da a entender que la aparición del Tucu López le hizo bien en el contexto de su separación del actor Luciano Castro después de 12 años de matrimonio. “Cuando menos lo espera, sale el sol”, sostiene el tema de la cantante colombiana que compartió Rojas.

Antes, ella había mostrado como mantiene una buena relación con su ex al subir un video de el junto a una de sus hijas estudiando para la escuela. En las stories se puede a Castro discutiendo, amablemente, con su hija mientras intentaba que estudie. “Estudian y se pelean”, expresó la actriz junto a los videos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin embargo, Esperanza se enojó y dejó de escuchar a su papá en plena lectura. “Enojadísima. Ella no quiere más”, describió la actriz, divertida por la situación. Hace unos días, se conocieron imágenes de Rojas y el Tucu López, juntos y muy apasionados, que termina por confirmar el romance de los actores. Sin embargo, la modelo reaccionó al ver las fotos que salieron en todos los portales y programas de espectáculos.

“Me acaba de agarrar una amnesia. Me fui al blanco”, confesó. “Vi todo, pero no sé qué decir. Una trata de pasarlo bien y piden títulos, quieren poner nombres y rótulos a las cosas. Estoy disfrutando de la vida”, sostuvo Rojas en una entrevista.

Sin embargo, habló de sus deseos de que las fotos no se filtraran. “Me hubiese encantado que no se filtre. Unos pueden decir ‘no salgas a almorzar afuera’, pero uno tiene derecho a vivir la vida”, señaló la actriz. “Uno la pasa bien. ¿Viste cuando no sabés en la vida qué va a pasar? Por eso uno se incomoda con hablar”, sentenció.

Recientemente, en otra nota, el Tucu contó que la conquistó gracias a sus habilidades culinarias. “La verdad es que me gusta cocinar y además tengo buena mano. Y bueno, con Sabrina cuando nos juntamos nos gusta pasarla bien. Nosotros somos más del vermut. Pero sí, la comida forma parte de nuestras actividades”, contó.

“Una vez le hice un pollo de la pasión. Es una receta que viene de antaño que cuando sos tucumano la Pachamama te la da para que la uses cuando lo creas conveniente”, confesó y cuando la periodista le pidió que le pase la receta él le contestó: “¿Sabés qué pasa? Si yo te doy la receta sin la autorización de La Pachamama y en un día que no es el de la Pacha, pierde el efecto. Así que nos quedan dos caminos: un día que lo preparo y te lo hago llegar o esperamos un año hasta el día de ella”. ¿Qué dijo Castro sobre el flamante noviazgo de su ex? "Estoy con trabajo y antes estábamos en la concina mirándonos las caras. La pandemia le hizo mal a la pareja", se sinceró..