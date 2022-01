"Había tres ramitos de flores secas”: la foto de la tumba de Diego y la reacción de Dalma y Gianinna

La imagen que muestra el estado actual de la tumba de Diego Armando Maradona no tardó en viralizarse. “Fui a conocer y a llevar una mariposa de cerámica a la tumba de Maradona. Había tres ramitos de flores secas. Solo eso. Pero afuera, afuera del cementerio sí. Murales por todo el barrio. El que está en la esquina es hermoso”, escribió Cora Garmarnik, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e Investigadora adjunta del Conicet.

Su comentario fue replicado cientos de veces hasta que la autora decidió eliminarlo, aunque ya era tarde. Otros usuarios ya le habían hecho captura al posteo y compartieron el lugar donde descansan los restos del ídolo fallecido el 25 de noviembre del 2020 en el cementerio Jardín de Bella Vista de San Miguel, junto a los de su madre y su padre, tal como se llega a leer en la lápida.

Si bien solo unos pocos familiares y amigos íntimos de Diego tienen acceso a la lápida, Garmarnik logró escabullirse y fotografiar el lugar. “Entré sin problema. Pregunté donde estaba su tumba y fui. No había nadie”, aclaró poco antes de eliminar el tuit para evitar un revuelo mucho mayor. “Q.E.P.D. Dalma S.F. Maradona “La Tota”, 3-8-1929 / 19-11-2011, Diego Maradona “Chitoro”, 12-11-1927 / 25-6-2015, Diego Armando Maradona. Gracias a la pelota. ‘Te amamos’”, reza la lápida.

Una vez que la imagen se hizo viral, Dalma y Gianinna fueron las primeras en referirse al tema a través de sus redes sociales, luego de que varios internautas le reprocharan no haber ido últimamente a ver su a padre. “Hasta contra los que no conocemos, pero quieren hacer mal. El tema es que este bloque se la banca FUERTE”, escribió la mamá de Roma en su cuenta de Instagram y resaltando en mayúsculas la palabra “fuerte”.

Y agregó: “Amor, amor, y más amor. Las amo @giamaradona y @claudiavillafaneok. Ni hablar de nuestro aliado TOP. Ni lo intenten”. Gianinna, con un perfil mucho más bajo al de su hermana, optó solamente por compartir fotos con su padre y su hermana cuando eran chicas. También reposteó, como acostumbra, el mensaje que había escrito Dalma y sumó: “Ni lo intenten. Babu vigila. ¡Nos amo!”.

Al mismo tiempo, compartió una imagen que reza lo siguiente: “Somos humanos, somos defectuosos, reparados, descosidos, somos humanamente imperfectos, pero amamos y eso lo cura todo”.

Por otra parte, la causa que investiga la muerte del astro como presunto “homicidio con dolo eventual” sigue su curso: el último en declarar ante los fiscales fue el médico clínico contratado para la internación domiciliaria.

Pedro Di Spagna (48) fue indagado en la Fiscalía General de San Isidro por los fiscales Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra como el octavo imputado en la causa, y negó haber tenido responsabilidad en la muerte del astro del fútbol y apuntó contra otra de las imputadas, la médica coordinadora de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini. "Quiero agregar que siento que no cometí ningún delito", dijo.

Y sumó: "Estoy seguro de haber obrado bien profesional y humanamente respecto de lo que se me solicitó. Si cometí un pecado es levantarme todos los días 6.30 de la mañana para trabajar. Nunca pasé por una situación así. He tenido infinidad de llamadas de amigos dándome el apoyo. Y de pacientes también. Yo atiendo en un sanatorio y pedí que mis pacientes se los trasladarán a otro médico porque estoy muy preocupado, no duermo bien y no entiendo por qué estoy acá".

Di Spagna y sus defensores, Facundo Perelli y Manuel Barros, aportaron a la causa unos audios de WhatsApp en los que la propia Forlini daba cuenta que era ella quien "ordenaba todo" y en los que le dijo que no vuelva a concurrir a la casa del barrio San Andrés de Tigre, donde sólo pudo ver al paciente en una oportunidad, el 12 de noviembre, ya que el 18 concurrió, pero no lo dejaron verlo.

En esa línea, explicó que la persona que le comunicó en forma directa que Diego no quería ser atendido ese 18 de noviembre, una semana antes de su muerte, fue el principal imputado, Leopoldo Luque. "Luque nos dice que no íbamos a poder verlo, que no era el momento. Le dijimos que esperábamos todo lo que fuera necesario para atenderlo. Entró Giannina para convencerlo y salió diciendo que no había manera de entrar haciendo señas con las manos, que no quería ver a nadie", contó.

Aparte de Di Spagna, Luque (40) y Agustina Cosachov (36), los otros cinco imputados en la causa que investiga la muerte del Diez son el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (29); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (52); el coordinador de enfermeros Mariano Perroni (40); y los enfermeros Ricardo Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (37).