Habló el cirujano que operó a Silvina Luna y liquidó a Lotocki: "No le puso metacrilato, le dio veneno prohibido"

Desde hace más de una década que Aníbal Lotocki está en la mira por su falsa labor como cirujano plástico y, lógicamente, debido a la innumerable cantidad de denuncias por "mala praxis" que recaen sobre su espalda. El nueve de febrero del 2022, después de casi cinco meses de juicio, Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de "lesiones graves", en el marco de la denuncia colectiva que Silvina Luna, Estefanía Xipolitakis, Grabriela Trenchi y Pamela Sosa presentaron en su contra por las graves secuelas médicas que sufrieron tras ser operadas por el falso cirujano práctico.

Al mismo tiempo, el juez en lo penal Luis Schlegel lo procesó por homicidio simple con dolo eventual por la muerte del empresario Rodolfo Cristián Zárate, quien fuera intervenido para reducir el tejido graso en abril del 2021. La causa podría derivar en una pena de hasta 25 años de prisión, con un mínimo de 8. Aquella intervención se realizó en el centro de salud CEMECO del barrio porteño de Caballito, donde Lotocki habitualmente trabajaba. Como agravante se encuentra la situación de que la operación se hizo en el marco del peor momento de la pandemia de Covid-19, donde sólo las operaciones de alta complejidad estaban autorizadas.

Lo cierto es que el doloroso fallecimiento de Silvina, el polémico cirujano volvió a estar en boca de todos y fueron muchos los que recordaron aquella nefasta defensa que realizó en Telenoche para "lavar su imagen". En aquel diálogo con Nelson Castro y Dominique Metzger, intentó defenderse y explicar su versión de los hechos, aunque no presentó ninguna prueba y esquivó cada una de las preguntas vinculadas a lo que fue el juicio. “Esto de que el producto está aprobado y que no tiene nexo causal lo he dicho en muchos programas, por eso opté por ir a la Justicia. La gente que cree en mí, no mira televisión o no se guía por lo que dicen en la televisión”, afirmó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Con suma tranquilidad y total liviandad, lamentó "muchísimo" la enfermedad renal que afectó hasta su muerte a Silvina Luna. "Me parece terrible. Me imagino que alguien se va a operar porque quiere verse mejor, y que termine con un problema de por vida, yo me siento muy mal. Nosotros no queremos dañar a nadie como profesionales. Si alguien me hubiera dicho que este producto que estaba aprobado iba a causar un problema renal en una sola persona, no lo hubiera usado. No lo uso más hace mucho tiempo”, sumó aunque se negó a pedirles disculpas a las víctimas e incluso las acusó no sólo de mentirosas, sino de querer buscar prensa.

En 2010, la modelo se había sometido a una liposucción y le pidió a su médico que agregue esa grasa a la cola para tener más volumen. Pero Lotocki le inyectó metacrilato y poco tiempo después, comenzó a sentir las consecuencias de ese producto prohibido en su cuerpo. Esto le provocó serias lesiones hasta el punto actualmente necesita un tratamiento para "seguir viviendo".

A causa del metacrilato, la modelo empezó a tener una disfunción en sus riñones. Los mismos se vieron afectados por la suba de nivel en sangre del calcio, lo que la llevó a Luna a tener que tomar corticoides durante una década y, además, ser internada en innumerables ocasiones hasta su angustiante muerte por complicaciones ocasionadas por la misma situación.

En medio de este delicado momento, el Dr. Cristian Pérez Latorre, el médico que operó a Silvina en Estados Unidos, rompió el silencio y en diálogo con El Trece afirmó que la modelo "tenía veneno prohibido" en todo su cuerpo. "Por más que él quiera defenderse de esta enfermedad, todo paciente sabe si tiene un problema previo cuando se va a operar", dijo, consultado sobre la defensa de Lotocki, quien aseguró que los problemas de la modelo eran previos a la operación.

Y siguió: "Y si el paciente no supiese que tenía ese problema previo, lamentablemente con la sustancia que él colocaba, que no es la sustancia que dice, no es el metacrilato, todo paciente reacciona de la forma que reaccionó Silvina, degenerando una enfermedad autoinmune. Porque la casualidad es que todos los pacientes de él degeneran teniendo este tipo de enfermedades. Primero una insuficiencia renal aguda y después van a una insuficiencia renal crónica".

De acuerdo con el profesional, el material que usó Lotocki "no es metacrilato, el material es polimetilsiloxano con alginato de calcio y fraguado lento"." Ese es el material que tenía Silvina colocado en su organismo y por eso la llevó a esta situación desesperada. Desde muchísimos años la silicona líquida está totalmente prohibida. Polimetilsiloxano es el nombre científico de la silicona líquida. Y eso mezclado con un cemento, que es el alginato de calcio, fraguado lento, que es lo que se hace en las prótesis dentales, esa mezcla se volvió en una mezcla tóxica que vos podés llegar a operar al paciente y está indicada la cirugía de tratar de sacarle al paciente la mayor cantidad posible", detalló.

En ese sentido, Pérez Latorre explicó que esta mezclada, la silicona mezclada con ese tóxico, va por todo el sistema circulatorio. "Y lo primero que ataca es el riñón a todos los pacientes. Lo primero que ataca es el riñón y ¿qué hace? Los mata, los anula y cuando el riñón no te funciona, empieza a haber alteraciones a nivel cardíaco y el desencadenante es fatal. Es imposible la solución total. El que diga que pueda sacar totalmente este producto está mintiendo. Este producto tiene dos partes, una sólida y una líquida. Es como decir, mezclas el agua y el aceite. Vos vas a poder sacar tal vez el aceite que queda por arriba, pero el agua que quedó mezclada con micro gotas de ese aceite se va a ir para el sistema circulatorio", sumó.

El médico sostuvo que a partir del elevado nivel de calcio, el corazón, el cerebro y los pulmones comienzan a fallar. "El el potasio puede subir, te agarra un infarto o te agarra lo que por ejemplo le agarró a otras pacientes, que vos sentís que el habla es dificultosa porque el calcio está alterado, los músculos van actuando de otra forma, hay depresiones respiratorias, cualquier paciente puede desencadenar en fatalidad con este producto. Es un veneno", remarcó.

Al final, no dudó en opinar sobre la labor y actitud de Lotocki frente a la gran cantidad de denuncias que recibe y recibió en el último tiempo, y sentenció: "Él al no ser cirujano plástico, no tener la especialidad, no puede, no tiene armas para defenderse, o sea, toda la defensa que usa es tirarle la culpa al paciente, porque no conoce la parte científica de la cirugía plástica, entonces él habla, por hablar, no viste que dice, si bueno tenía una gama, una gama apatía, una gama globulina, no saben de lo que está hablando porque yo estoy seguro que si le preguntamos en vivo que es una inmunoglobulina, no sabe, no sabe, le agradecemos muchísimo"