La semana pasada Fernando Dente revolucionó el mundo del espectáculo y desató una feroz interna familiar al revelar que su verdadero padre era un “cura” que supo trabajar como docente y sacerdote del Colegio Marianista de Caballito. Se trata de Fernando Onetto, (el actor lleva su mismo nombre), quien supo ser profesor del mayor de los hermanos Dente: Guido, y que además fue coordinador de los grupos matrimoniales de los padres de los alumnos del colegio.

Onettoconoció a Adda, la mamá del actor, en medio de una crisis de pareja que la mujer tuvo con José Dente, que a pesar de que amaba a sus hijos, tenía problemas con el alcohol y era violento. Al conocerlo, Adda se enamora del sacerdote y comenzaron a salir juntos por un tiempo a escondidas. Sin embargo, durante la relación extramatrimonial, ella quedó embarazada.

Según le contó el actor a Gente, su mamá antes de morir “se sinceró y me reveló que soy hijo de un cura. Ella –que había tomado distancia de papá por sus episodios violentos– quedó embarazada y entró en pánico: sola, con otros tres hijos y sin trabajo. El cura le habría ofrecido dejar los hábitos y e irse juntos”. Fue entonces cuando José “le propuso volver con un viaje de reconciliación a Bariloche”. Y a los pocos meses nació Fernando.

Fernando Dente recordó que intentó contactarse con su verdadero papá, pero aclaró que éste le respondió “fríamente” por mail y que tuvo “cero” tacto: “Le pregunté cómo había hecho para no hacer nada durante tantos años. '¿Sabés cómo?', me dijo. 'Puse a vos y a tu mamá en un cofre bajo llave y lo tapé con cemento'. Evidentemente no tenía ganas de un vínculo…”

Pero este martes, el ex sacerdote rompió el silencio y habló con Los Ángeles de la Mañana sobre las revelaciones de su hijo. “La historia la cuenta Fernando. Al final él tiene una versión del encuentro entre nosotros y yo no me reconozco en ese personaje que él... La verdad es que ese no soy yo”, explicó Onetto en diálogo con el ciclo de El Trece.

Al mismo tiempo, el ex cura sostuvo que “entiende” que se trata de una “historia muy dura” para el actor. “Tiene que haber sufrido mucho. Ojalá podamos charlarlo esto. Yo lo esperé a él con todo el amor. Y ese amor sigue estando dispuesto para que volvamos a charlar. Él lo sabe. Donde estoy yo, él tiene una casa”, explicó Onetto.

Y sentenció, excusándose de la imagen “fría” que describió Dente: “Uno no es perfecto, probablemente no encontré la forma de comunicarme bien con él. No era fácil. Fue todo muy abrupto. Pero no es así cómo está relatado, veo como que él habla de un extraño. Pero entiendo que es su manera de haberlo vivido, perfectamente”.