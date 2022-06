Habló el médico de Tiziano y contó por qué no tiene cicatrices: será sometido a una nueva operación de mandíbula

El doctor Juan Martín Chavanne fue el responsable de la cirugía de mandíbula a la que tuvo que ser sometido Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, el pasado 8 de junio a raíz de la brutal golpiza que recibió a manos de Franco Zampini y Jesuan Monzón, de 26 y 27 años, actualmente detenidos, y no tardó en salirle a responder a Jorge Bedouret, abogado a cargo de la defensa de los atacantes, quien puso en duda la fractura del joven de 20 años.

Resulta que el letrado dialogó con Cadena 3 Rosario y puso en duda las lesiones que sufrió Tiziano a partir de la viralización de una imagen suya en el hospital. "Lo que no tengo es el informe médico de la supuesta operación en Buenos Aires. Yo vi fotos después de la operación que son muy llamativas. Las fotos que vi son muy llamativas. La victima está sentada en una cama, semidesnudo, y no tenía ninguna marca en el cuerpo", desconfió.

El abogado también resaltó que el hijo de la top model no tiene a simple vista "ninguna cicatriz de cirugía y tampoco estaba vendado". "Yo quiero el informe médico para ver qué cirugía se hizo ¿Había realmente una fractura? No lo sé", destacó. A partir de estas declaraciones, el profesional de la salud le salió al cruce en explicó que el abordaje que se eligió "fue por vía intraoral (dentro de la boca) con el objetivo de no dejar cicatrices externas".

En diálogo con La Nación, Chavanne también detalló que el procedimiento sí requirió puntos de sutura, pero indicó que se realizaron "en la mucosa bucal", destacó que son reabsorbibles y remarcó que ese tipo de intervención practicada "es un procedimiento típico para una lesión ósea como la que sufrió el paciente". "Se realiza una fijación con osteosíntesis usando un set de colocación transbucal", explicó.

Y detalló: "Esta cirugía, que se realiza desde hace muchos años, justamente tiene como objetivo no dejar cicatrices externas". El primer parte médico, emitido el 7 de junio, detallaba que Tiziano había llegado al Hospital Universitario Austral "por un trauma facial"."Se comprobó, mediante estudios de diagnóstico por imágenes, un edema facial y fractura en el ángulo mandibular izquierdo con desplazamiento y alteración en la oclusión dentaria", rezaba el comunicado.

Luego, se dio a conocer que en consecuencia, el joven iba a ser sometido a una "reducción y estabilización del foco de fractura con osteosíntesis rígida -con mini placas de titanio-" y que la operación se realizaría "bajo anestesia general" por lo que debía permanecer "internado en observación clínica". "Fue intervenido por un trauma facial", reflejaba el parte médico de aquel entonces.

Además, manifestaba que la operación "consistió en una exploración del foco de la fractura mandibular izquierda, reducción y estabilización con osteosíntesis rígida -con mini placas de titanio-". La misma "comenzó a las 11.30 y finalizó a las 13.40" de ese 8 de junio. "El paciente se encuentra estable bajo tratamiento de analgesia, antibióticos y antiinflamatorios", advirtieron desde el hospital.

En ese sentido, resaltaron que luego del alta médica, se iniciará el proceso de "rehabilitación habitual" para este tipo de cirugía. Cabe remacar que Valeria Mazza confirmó que el miércoles Tiziano será sometido a una nueva operación de mandíbula, lo que representa "un revés emocional" para el joven de 20 años. "Tiziano se realizó una nueva radiografía que muestra que tiene una fisura en la parte de adelante, donde él sentía una molestia", contó.

La modelo contó que a su hijo le pondrán "una placa de titanio" y que implica un "revés emocional", ya que se encontraba "repuntando y mejorando día a día hasta enterarse de esto". "Él nos contó el episodio, cómo había sido y en las primeras horas que estuvo muy angustiado, ‘¿por qué a mí?, te juro que no hice nada malo’ decía y con los días pasó a decir ‘esto no puede pasar’ y quiere salir a hablar", sentenció.