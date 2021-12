Habló la influencer tras la separación de María Becerra y RusherKing: su descargo

El viernes por la noche explotaron las redes sociales después de que María Becerra publicara una catarata de tweets contra su por entonces novio Tomás Tobar, más conocido como Rusher King. "Gil de mier... pedazo de garca", fue tan sólo uno de los mensajes que le espetó. ¿Qué fue lo que desató la furia de la cantante? Según trascendió, habría encontrado chats comprometedores entre su novio y una reconocida influencer. Ahora, con las aguas un poco más calmas, Agus Kogan -la sindicada como tercera en discordia- hizo su propio descargo.

"Cuando María Becerra lanzó esos tweets, enseguida nos pusimos a investigar y llegamos a Agus Kogan. Ella desde un primer momento confirmó que esto había sido cierto, pero que él le había dicho que estaba soltero", reveló el periodista Sebastián Mazoni. La identificación de Kogan expuso a la influencer a la bronca de los fans de Becerra, quienes la atacaron sin piedad desde las redes sociales.

Cansada de los insultos, Kogan abrió su cuenta de Instagram para confirmar qué fue lo que sucedió con Rusher King e interpelar a quienes la culparon de la separación. "Bueno, hago descargo por este medio porque es tremendo lo que se está ocasionando y me están involucrando", arrancó.

"Están hablando de algo que no fue de ahora. Algo que pasó hace mucho y salió a la luz ahora. La realidad es que yo me vi con este chico en el momento en el que él estaba soltero. A los dos días de que nos vimos, veo que había vuelto con su pareja. Me quedé sorprendida sinceramente y decidí no tener más contacto con él", sumó.

Kogan insistió en que el episodio sucedió hace mucho tiempo atrás y apeló a la sensibilidad de los fans de Becerra: "Esto sale a la luz ahora por el hecho de que surgen sospechas. A lo que se me consulta por lo sucedido y yo digo la verdad. Por favor, dejen de insultarme y amenazarme por algo que no saben cómo fue. No se dan una idea del mal que ocasionan con las barbaridades que dicen".