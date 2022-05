Habló la mamá de Chano tras su internación: "A mi hijo le duele el mundo, consume por tristeza"

Las adicciones son el peor flagelo que puede soportar una persona y que involucran de lleno a las familias. Por eso mismoa, en las últimas horas Marina Charpentier, madre del cantante Chano Charpentier, contó que su hijo fue derivado a la clínica Avril debido a un último episodio que vivió.

Este mediodía, Marina, con lágrimas en los ojos, rompió el silencio y detalló la situación de la internación de Chano: “Es una medida para que él tome conciencia de por que está ahí y aquiete su dolor y su cabeza".

Y siguió en la entrevista en el noticiero de América:" No estaba preparada para hablar de mi hijo en este móvil. Me emociono y no puedo decir más nada".

El ex cantante de Tan Biónica estuvo internado en el Sanatorio Otamendi y tuvo que se derivado a la Clínica Avril para continuar su tratamiento contra las adicciones. "Está internado, no lo veo hace seis días. Está en el lugar donde tiene que estar después de tanto esfuerzo", aclaró la mamá haciendo referencia a que esta internación posee más peso que las anteriores.

Luego de algunos minutos, tras las fuertes declaraciones que venía desarrollando, Marina hizo hincapié en la razón por la cual el Senado la citó para que exponga sobre el proyecto para modificar la actual ley de salud mental. Recordemos que la mujer lleva muchos años luchando junto a su hijo contra esta enfermedad y está más que autorizada para hablar de las legislaciones que giran en torno a las adicciones. Además, ella es licenciada en trabajo social y está especializada en en este tipo de problemas.

“Creo que es la primera vez que escuchan a las madres. Vengo en representación de las madres. Las circunstancias hicieron que tenga voz. Muchas madres me han escrito y me han pedido que diga mi testimonio, en nombre de ellas y de todas las familias que luchamos contra esta enfermedad”, dijo.

Asimismo, señaló que Chano era “un riesgo para sí mismo” y recalcó con vehemencia que “ninguna mamá quiere ver a su hijo morir”, por eso la lucha de las madres que perdieron a sus hijos y que se juntan para que esta dolorosa situación no siga pasando. “Ellas me dicen que ahora pelean por mi hijo y por otros hijos. La mayoría de las veces el adicto se hace daño a sí mismo”, aseveró con tristeza.

Con respecto a la Ley de Salud Mental, expresó: “Es una ley que esta hecha sin escuchara a la familias. El artículo 20 dice que un adicto o un enfermo mental tiene que dar su consentimiento para estar internado. Eso es una injusticia, una estupidez, es una falta de conocimiento sobre el padecimiento que tiene un enfermo mental y un adicto. Quisiera que se cambie eso, es una ley anacrónica”.