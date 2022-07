Habló la supuesta amante de Ricky Diotto y negó todo: “Es un tipo que no sé ni el nombre"

Como si fuese una entrega en cuotas, la periodista Karina Iavícoli fue dosificando su información en forma de enigmático. Al principio, se animó a decir que Ricky Diotto, flamante ex de Fernanda Callejón, estaría manteniendo "una historia con una chica cuyo nombre empieza con M”, y que esta persona “lo está esperando hace un montón porque están enamorados”.

A su vez, aclaró que “M” sería la novia de “un mega ultra famoso”, y que “cuando (Diotto) arregle su situación nos vamos a enterar de todo porque quedará soltera".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Finalmente, llegó el día en que Iavícoli aportó el nombre y apellido de la tercera en discordia. “Es una chica de Tandil que vive en Capital Federal”, comenzó diciendo. Y disparó: se llama Martina Talamona y es la novia de Iván Noble. Y agregó: “Tienen una relación que van y vienen; él le lleva unos años y por lo que yo sé, siguen saliendo".

Sin embargo, ambas parejas niegan todo lo dicho por la periodista.

¿Fake news o piedra libre?

En principio, la primera en tomar la palabra fue María Fernanda Callejón. Invitada al living de LAM, la actriz se refirió a los dichos de Iavícoli y explicó por qué le molestaron: “Cuando salieron esos famosos chats y esos comentarios, con Ricky estábamos bastante bien. Eran chats de una supuesta infidelidad que él, que hasta el día de hoy me lo niega. Está todo bien, pero cuando se trata de personas, de dolor y con una menor en el medio, que es mi hija, ahí soy una leona”.

Y agregó: "Me parece que hay cosas que tienen que tener límites”.

Pero ya con los nombres en la mesa, las repercusiones siguieron llegando. La periodista Estefi Berardi se puso en contacto con Martina y dio al aire sus respuestas:

“De repente estoy en una reunión de trabajo y me empiezan a llegar mensajes y llamadas de que una mina en la tele que no sé quién es dice que yo me escribo con el ex de Fernanda Callejón”.

Después negó todo de manera contundente: “Es un tipo que yo no solo no me escribo, sino que no sé ni el nombre. O sea, apenas conozco a Fernanda Callejón de nombre. Lo tengo a Iván acá, cag….. de risa, y es que hace seis años que estamos juntos, yo laburo en una empresa, no me interesa todo este mundo”.

Por último, el propio músico, ex líder de Los Caballeros de la Quema, hizo su aporte sin perder nunca el sentido del humor. “Me estoy riendo acá con Martina y ella se angustia porque no es de este medio, no entiende estas cosas ni le interesan. Estamos acá de vacaciones y buscamos en Instagram a ver quién era. Me parece que no es su tipo. A lo mejor si era De Paul, ahí si”, cerró.

¿Quién es el que miente?