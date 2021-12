Habló la tercera en discordia entre María Becerra y Rusherking: "Lo vi cuando estaba soltero"

La separación de María Becerra y Rusherking cayó como un balde de agua fría para los seguidores de ambos, ya que eran una de las parejas más queridas dentro del ambiente musical del trap. Sucede que ambos estaban juntos desde hacía ya varios años y además siempre se mostraban públicamente muy unidos y acompañándose.

Sin embargo, todo se complicó cuando la propia cantante anunció en sus redes que Rusherking le había sido infiel y que por eso se habían separado. “Hijo de mil... me acabás de cag... el autoestima. Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie, wacho?", escribió en su Twitter la artista el sábado pasado.

Si bien no nombró directamente a su ex novio, era obvio que los comentarios iban dirigidos a él. De hecho, el propio Rusherking decidió romper el silencio, y relató que no le fue infiel a Becerra, sino que estuvo con otra chica mientras supuestamente estaban separados, pero que el enojo tuvo que ver con que nunca se lo contó a su pareja.

Incluso la propia artista luego le pidió a sus fanáticos que dejaran de insultar y agredir a su ex, porque a pesar de lo ocurrido, era una buena persona y siempre la había tratado bien. "Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que Rusherking y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación", sostuvo.

Después de eso, lo que se supo es que la supuesta tercera en discordia es la modelo e influencer Agustina Kogan, quien al ser nombrada públicamente también empezó a recibir muchos comentarios fuera de lugar, por lo que usó sus redes para pedir que dejen de atacarla. "Dejen de insultarme y amenazarme por algo que no saben cómo fue. No se dan una idea del mal que ocasionan con las barbaridades que dicen", pidió a través de sus stories de Instagram.

"Es tremendo lo que se está ocasionando y en lo que me están involucrando. Están hablando de algo que no fue de ahora, algo que pasó hace mucho y que salió a la luz ahora. La verdad es que yo me vi con este chico en el momento en el que estaba soltero", aclaró para aquellos que tienen dudas sobre lo ocurrido.

Además, dijo que después de haberlo visto, se enteró de que Rusherking había vuelto con Becerra, por lo que a partir de ahí decidió no tener más contacto con él.