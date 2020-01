Habló la vecina y escrachó a Lara Bernasconi por el "chanchogate": "Se estaban riendo, es una hipócrita"

"Tenemos la consciencia súper tranquila". Esas fueron las palabras de Lara Bernasconi, una de las protagonistas del escándalo del verano, después de que un amigo de su marido, el empresario Federico Álvarez Castillo, les arrojara desde un helicóptero un cerdo a la pileta de su casa de Punta del Este. Aunque la ex modelo no tardó en aclarar que las risas que se escuchan en la grabación fueron "de nervios", una de sus vecinas reveló qué fue lo que realmente sucedió en ese jardín al momento del "chanchogate" y la dejó en evidencia.

Mientras que la Justicia uruguaya investiga qué fue lo que sucedió con el animal, la mujer que veranea en la casa lindante aportó nuevos detalles de lo sucedido. "Estábamos en la pileta y vimos que había un helicóptero arriba nuestro, muy cerca de las casas", precisó en un audio que le envió a la periodista Andrea Taboada, panelista del ciclo Los ángeles de la mañana. “Nos pusimos a mirar y, de repente, vimos que tenían una bolsa. Vimos que tiraron algo y pensamos que era un perro. Salimos todos corriendo".

Hasta acá, la reconstrucción de los hechos coincide con lo declarado tanto por Bernasconi, como por Álvarez Castillo. Sin embargo, a diferencia de lo que ambos advirtieron después de las duras críticas que recibieron por maltrato animal, la vecina denunció que la pareja se estaba riendo en el jardín. "Fuimos muy preocupados y asustados a la casa a la que había caído (el chancho) y la dueña (por Bernasconi) nos respondió: 'No, tranquilos; fue una joda que nos hicieron unos amigos'".

Lo llamativo del caso es que la modelo se desentendió del incidente y llegó a asegurar que no sabía por qué les habían arrojado un animal a su pileta. "Jamás haríamos una cosa así, alguien lo hizo y no sabemos quién fue. Sabemos quiénes somos, cómo somos, cómo actuamos en la vida. No sabemos quién fue. No sabemos si fue una broma. Si fue alguien que nos quiso hacer algo macabro. No tenemos ni idea".

Entonces, ¿sabían o no sabían quién les arrojó un chancho desde un helicóptero? ¿Se trató de una broma que celebraron como se aprecia en el video y testifica la vecina o realmente están indignados por lo que sucedió? "En ese momento, todos tomamos conciencia de lo que había pasado. Cayó la seguridad del lugar y nos dijeron que era un cordero y todo el mundo les decía de todo y ellos se divertían. Lo hipócrita es que se hacen los naturistas y joden con esto”, denunció la mujer, una de las pocas testigos del hecho.

Consultada por las innegables risas que se registraron en el video, la modelo intentó justificar: "Hay gente que reacciona riéndose, hay gente que reacciona... de los nervios. Viste que podés tener muchas reacciones. Nadie se rió de esta situación. Estábamos sorprendidos igual que todo el mundo".

Las contradicciones de Federico Álvarez Castillo

En un primer momento, el dueño de la marca de ropa Etiqueta Negra emitió un comunicado en el que aseguró que no fue él quien grabó la secuencia que se viralizó. "En virtud al video que está circulando en las redes sociales, quiero repudiar este hecho de vandalismo del cual fuimos víctimas mi familia y yo; y aclarar que al momento del hecho nos encontrábamos dentro del hogar cuando sentimos un fuerte ruido en el jardín".

De acuerdo a su versión de los hechos, todos se mostraron indignados cuando se dieron cuenta de que les habían arrojado un chancho a la pileta. "Al salir, percibimos el acto aberrante que nos llevó a un gran desconcierto por una broma de muy mal gusto. Por tal motivo, repudiamos este tipo de acciones y estamos trabajando para que se esclarezca esta situación de inmediato".

El video lo filmé yo porque se paró un helicóptero en el techo de mi casa y nunca imaginé lo que terminó pasando"

Una vez más, el testimonio de la vecina, quien aseguró que los vio riéndose en el jardín, lo contradice. Pero ese no es el único dato que no "cuadra". En efecto, el propio empresario reconoció después de publicar el comunicado que había sido él quien grabó la situación. "El video lo filmé yo porque se paró un helicóptero en el techo de mi casa y nunca imaginé lo que terminó pasando". ¿En qué quedamos?