"Hacelo vos, la con... de tu madre": Charlotte Caniggia se fue al pasto en vivo y quedó eliminada

Los hermanitos Caniggia siguen dando cátedra de malos modales en televisión. Esta vez, fue Charlotte Caniggia quien descolocó a todos al insultar de forma intempestiva a Ángel de Brito por la devolución que le dio tras el duelo en el que se enfrentó a Débora Pláger y Pachu Peña.

"Muy Broadway todo, muy musical. Charlotte vino a robar hoy, porque el tema que eligió lo hizo el año pasado en el Cantando", le espetó sin piedad el jurado. Atenta a la devolución, la hija de Mariana Nannis le respondió: "Pero el estilo fue otro, amigo. Vení acá vos y hacelo vos a ver cómo te sale, la con... de tu madre".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La cara de todos los presentes en el estudio se descolocó por la violenta respuesta, por lo que la mediática debió aclarar de inmediato: "Lo digo jodiendo, fue un chiste". Atenta a lo que sucedía, Carolina "Pampita" Ardohain procuró poner paños fríos y criticó a Charlotte: "No me gusta que los participantes nos digan malas palabras, no me parece. No me importa a quién fue, no me gusta y no me parece que sea el trato que tengamos que tener entre nosotros. No me parece que un participante diga la palabrota que dijiste. No es chiste".

Pero Charlotte redobló la apuesta y no sólo se fue del estudio insultando a De Brito, sino que además le dedicó unas duras palabras a "Pampita" antes de perder ante la panelista de Intratables. "Quizás vos no tenés ninguna empatía. Las hormonas se ve que te están explotando (por su avanzado embarazo). No tenés gracia, querida. No te tomás nada bien. Horrible".