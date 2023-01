"Hacer guita con los cuernos": los divertidos tuits de La Princesita por la canción de Shakira

A partir de la picantísima canción que Shakira le hizo a Gerard Piqué, Karina La Princesita se hizo viral en las últimas horas luego de que bromeara en su cuenta de Twitter acerca de los famosos cuernos que le puso El Polaco durante su relación y de cómo facturó con eso en sus canciones. Además, comentó que le gustaría hacer un dueto con la colombiana, y hasta sabe a quién pedirle su número de celular.

Resulta que la Sessión #53 de la loba con Bizarrap no solo rompió el récord de visitas, sino que habilitó a que se pique por todos lados. La autora de "Corazón mentiroso" mantuvo un intercambio de mensajes con sus seguidoras, a quienes aprovechó para responderles más fuerte que nunca. "Quiero reivindicar a nuestra amada Karina la Princesita, reina y pionera de hacer guita con los cuernos. Mi reverencia, su majestad", fue el primer tweet que le publicó una seguidora.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ni lenta ni perezosa, la ex participante de bailando por un sueño respondió: "hacer guita con los cuernos. Para algo había que usarlos no?". Cabe destacar que a lo largo de su carrera Karina le dedicó no solo temas a sus ex parejas, sino también a las amantes.

No obstante a esto, también escribió "Fuera" y "Sin vergüenza" en las cuales si bien no nombró explícitamente al Polaco, padre su hija, con los dichos que ha emitido en los últimos años quedó más que claro que se las dedicaba a él. "La verdad es que el Polaco nunca estuvo presente. Si bien tenía 19 años, no es excusa", relató el año pasado en una entrevista con LAM. Esto lo dijo con respecto a la escandalosa relación que tuvieron y a la ausencia de Ezequiel durante los primeros meses de vida de Sol.

Tiempo más tarde, cuando estuvo de invitada en el programa que Florencia Peña condujo en Telefé, fue consultada acerca de la venganza que le hizo al cantante de cumbia y los cuernos que le metió. "Lo hice por despecho, sí. Y me arrepiento. Me di cuenta de que no tenía que ser como la porquería que tenía al lado. Comportarse como el otro no me llena, salvo que tuviera ganas de hacerlo porque sí. Yo me arrepentí, no me sentí bien”, afirmó Karina revelando que al estilo "ojo por ojo", le devolvió lo mismo.

Otro de los cómicos tweets que emitió hace 24 horas la oriunda de Merlo, fue con respecto a la estrofa del estribillo de la Sessión que dice "las mujeres no lloran, las mujeres facturan". Por su parte, Karina disparó: "se puede las dos? Yo lloro mientras facturo". Acto seguido a esto, Jimena Barón le consultó si ella tenía el celular de la colombiana, y si bien su respuesta fue negativa, concluyó que tiene "a quien pedírselo".