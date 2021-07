"¡Hacete cargo vos!": furia en Telenoche, el cruce al "caprichoso" de Tinelli y el Grupo en llamas

Cinco días atrás y sólo dos meses después de regresar a la pantalla de El Trece con La Academia, Marcelo Tinelli pateó el avispero con una picante historia de Instagram que, pese a que él mismo lo desmintió hasta el cansancio, no son pocos -en especial quienes integran el equipo de trabajo de Telenoche- quienes lo interpretaron como un palazo a la gerencia de programación por el bajo rating que recibía en manos de Diego Leuco y Luciana Geuna. El "recule" del conductor, la furia de los trabajadores y el cruce con los directivos de "El Grupo".

"Una gran remada en dulce de leche, todos los días. Ojalá en algún momento se hagan cargo", fueron las palabras que terminaron por dinamitar todo y generaron algo que ni siquiera el más optimista de los "Lanata boys" creía posible: que todos los trabajadores del noticiero se abroquelaran detrás de los conductores y elevaran a las autoridades un reclamo conjunto por la "presión" de Tinelli, a quien comenzaron a llamar "nene caprichoso" por los pasillos del canal.

La relación entre el conductor y "El Grupo" es zigzagueante desde hace años. "La historia generó mucha calentura interna, al punto que logró que todos los del noticiero, en donde sobran las internas, se unieran hoy contra un único enemigo: hoy es Tinelli. Elevaron el reclamo y después Tinelli apaciguó un poco las aguas con la otra historia en la que intentó lavarse un poco las manos; pero lo cierto es que los trabajadores no lo tomaron como una desmentida".

¿Qué fue lo que publicó el "Cabezón" tras el reclamo interno? "Cuando uno escribe algo, aparecen los analistas del tema opinando sin tener la menor idea a lo que uno se está refiriendo. Las personas que tenían que recibir este mensaje ya lo tienen y no justamente es por temas de rating, algo de lo que nunca hablé en todos estos años".

"Lo que les molesta es que no se haga cargo de su fracaso. Porque cuando el noticiero le dejaba poco rating y él podía subirlo, no se quejaba de nada. El problema que tiene ahora es que le dejen lo que le dejen, al rating lo baja él", picantearon desde el noticiero.

Y los números... le dan la razón. Ayer por la noche, Tinelli se mostró efusivo al inicio de su programa. ¿El motivo? Guido Kaczka le había dejado un no tan despreciable piso de de 12 puntos, más del doble que los denominados "Lanata Boys". "¡Buenas noches a todos en este nuevo horario de las 22, 22:05! Donde vamos a seguir cantando. Qué programón tuvimos el viernes. El de hoy, impresionante. ¡Hoy sí que estamos bien!"; aseguró al arranque.

Pero, ¿qué sucedió con el rating? A las once y cuarto de la noche, el conductor medía 6.3 puntos, mientras que La Voz Argentina le daba a Telefe un pico de 20.9. Sobre el cierre del programa, La Academia ya se encontraba en 5.7 puntos, frente al reality de Telefe, que no bajó de los dos dígitos en ningún momento y bajó el telón con 20.2 puntos.

"¿De quién es el problema? ¿Quién se tiene que hacer cargo?", se preguntan con sorna por estas horas en los pasillos y los grupos de WhatsApp que, atentos a los mensajes del conductor, no tardaron en estallar ayer por la noche al ver cómo el rating "se venía a pique".

El equipo de Telenoche siente, además, que el conductor "es un desagradecido". "Siempre orbitamos en torno a él. Si se iba o no de vacaciones. Si volvía o no. Cuándo, a qué horario. El noticiero, que es uno de los programas más importantes de cualquier canal, giró durante años en torno a sus caprichos. Y ahora se queja del rating. Siempre se le daba todo porque medía, pero ahora que no mide el clima está áspero".

Para entender la diversificación del conflicto hay que separar dos "unidades de negocios" que "la gente" suele asociar, pero que en la práctica se manejan de forma bien diferenciada. Sólo las cabezas intercambian "información". Y aquí, los roces entre Ricardo Kirschbaum y Ricardo Roa con Adrián Suar y Marcelo Tinelli son moneda corriente desde hace años.

"No hay una bajada de 'pegarle a Tinelli' en el diario, pero es cierto que ya no hay un blindaje total a todo lo que gira en torno a él. Si hay un problema como lo que pasó con lo de Ana Frank, esa nota se da. Tal vez no será Clarín el primero en publicarla, pero se publica. Todo eso depende de lo que hablen entre ellos cuatro y qué rosqueen a cambio de cuidar o no ciertos temas. Tal vez hoy la bajada no es matarlo, pero sí marcarle la cancha. No nos olvidemos las columnas en contra del conductor por su bajo rating", suman.