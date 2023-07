“Hago lo que se me canta el culo”: La Negra Vernaci habló sobre su enojo en la radio

Enojo. Revoleo de auriculares. Polémica. La Negra Vernaci dio declaraciones tras su ataque de furia en Pop 101.5. Este lunes, la locutora empezó su ciclo radial en La Negra Pop, pero se molestó con la organización de la producción insultándolos en pleno programa y lanzó sus auriculares porque ninguno

Recientemente, Vernaci explicó lo sucedido: “Yo me tomo la libertad, en cada radio que trabajé yo siempre fui muy libre y esta no es la excepción. Hago lo que se me canta el culo hasta que me digan que no lo haga más. Pero bueno, esos son los pro y contra de ser libre en tu trabajo. A veces tenés cosas que te gustan hacer, a mí me encanta ejercer el poder de mi libertad, ya sea para tirar algo o ya sea para decir lo que se me canta el culo y las dos cosas las puedo hacer”.

“En todas las radios en las que trabajé lo pude hacer, así que entiendo que para algunos sea ‘Ay no’, ‘¿Cómo va a hacer algo así?’, ‘Qué falta de respeto’. Cambiás de canal, no lo mires por Youtube. Uno siempre corre un riesgo, cuando tiene la libertad de hacer lo que quiere, corre un riesgo”, continuó la locutora.

Sobre los medios que viralizaron el ataque, mencionó: “Podes decidir no mirarlo, nadie te obliga pero déjense de joder, los boludos que titulan, déjense de joder. Sean libres chicos, sean libres para todo. Porque la libertad no es solo para ejercer para cosas del bien, que también me parece cosas del bien revolear cosas, algo muy bueno”.

El hecho quedó grabado y se pudo escuchar a Vernaci quejándose por la música del principio: “Sacame esa cortina espantosa, por Dios. Gracias, mi amor”. Cuando apareció en cámara, no alcanzó a saludar a los oyentes que continuó enfadada: “Che, se me rompió el auricular. Tomá… ¡Todo funciona como el ojete!”.

Segundos después, se acercó un compañero para entregarle un nuevo auricular y Vernaci dijo: “Todo funciona como el orto, punto com, punto ar”. Después de probárselos, se dio cuenta que tampoco funcionaban y expresó: “Che, esta poronga tampoco anda”.

Inmediatamente, los revoleó contra la pared donde se encontraba la cabina de los operadores: “Los odio, dame unos que sirvan. Sí, se trabaja así. Cuando algo anda mal, se trabaja así, para que los chicos se pongan contento, tranquilos”.

Cuando pareció que los problemas se habían solucionado, la locutora empezó a saludar a sus compañeros, pero nuevamente se enojó con la producción por no tener su micrófono en el lugar correcto para hablar: “Te voy a poner el micrófono donde va. La concha de su madre, chicos. La puta que los parió a cada uno de ustedes”.

Y mencionó: “En serio, sabés que voy a tener que quejar de hacer el taller de radio porque es todo tan complicado. Es poner a dos personas a hacer radio, no es tan difícil”. Acto seguido, un productor le entregó otro auricular, pero Vernaci siguió enojada porque no funcionaba correctamente: “Bueno, hasta que me arreglen el mío… no puedo trabajar con esta verga, chicos. Son una poronga, son los de la radio”.