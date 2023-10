Hambre voraz, su primer día de la madre y cuántos kilos subió: Daniela Celis contó cómo vive su embarazo

Luego de varias ediciones de Gran Hermano en la Argentina, se sabe que el reality es una caja de sorpresas a la hora de construir nuevas familias. Con Ximena Capristo y Gustavo Conti como máximos referentes de este fenómeno, la última temporada también logró su cometido en la unión entre Daniela Celis y Thiago Medina. La pareja quedó tan vinculada tras su paso por la casa más famosa del país, que hace unos meses anunciaron que esperan gemelos. Ahora la mujer contó cómo transita estos meses tan ansiados por ella.

En los últimos días, la joven de 27 años de Moreno estuvo recorriendo medios y hablando sobre la expectativa que tiene. En una videoentrevista con Carmen Barbieri en Mañanísimas, Celis reveló cuánto aumentó de peso luego de cinco meses de embarazo. "Para 20 semanas ya tengo 12 kilos encima", confesó.

Tras escuchar eso, la conductora quiso calmarla y le precisó cómo fue la espera de ella cuando tenía Fede Bal en el vientre. "Está bien. Yo tuve 44 kilos en siete meses, así que imagínate. Si lo mantenés bien llegás a 15, 16 kilos para parir", aseguró. Más allá de lo mucho o poco tranquilizadora que pueda ser la reflexión que dio la vedette, la ex GH siguió contando cómo vive estos meses.

"Le dije a mi obstetra que tengo hambre todo el tiempo, y me dijo ‘¡Sí, amor! Son dos. ¿Cómo no vas a tener hambre?’", exclamó entre risas Daniela. "Me mandaron a comer, que tenga algo siempre en el estómago, que coma algo cada hora y media. Porque cuando siento el vacío vomito de nuevo", agregó sobre la crisis alimentaria que atraviesa.

En el mismo programa también contó que adelantará el nacimiento de sus gemelos, por recomendación médica. "Los voy a tener la última semana de enero con cesárea programada, porque la placenta no va a aguantar 40 semanas", detalló.

Por otro lado, en sus redes sociales Celis hizo una encuesta para hacerle una consulta importante a sus seguidores: "¿Alguien me puede explicar si una persona que está embarazada festeja el día de la madre o se festeja el día de la madre cuando tiene al bebé? ¿Cuándo es el festejo del día de la madre? ¿Embarazada ya sos mamá? ¿O cuando lo tienen?", preguntó.

Las respuestas de sus fanáticos y fanáticas respaldó la intención de ella, ya que más del 70 por ciento consideró que era correcto festejar la fecha estando embarazada y sin haber dado a luz todavía, mientras que aproximadamente un 30 negó su solicitud y rechazó celebrar antes de tiempo, como si fuera un cumpleaños.

A su vez, Daniela también estuvo hace algunos días en Editando Tele, el programa donde trabajan algunos de sus ex compañeros de reality y que sale por Net TV. Allí se refirió a la exposición que tuvo la noticia de su embarazo antes de que ella lo hubiera hecho público e indicó las medidas que tomó al respecto.

"Se filtró en todos lados y yo no lo había contado ni a mi mamá ni a mi papá. Estaba mi viejo preguntándome por teléfono y era algo que yo les quería contar con una sorpresa. Sentí que me arrebataron ese momento lindo de mi vida. Les mandé una carta documento a la clínica, me dolió mucho", consideró Celis.

Allí también se mostró muy emocionada y adelantó que busca tener todo organizado para cuando le den a sus bebés. "Quiero comprar las cosas, hacerles el cuarto", reconoció. "Ahora los empecé a sentir. Estoy todo el tiempo sabiendo que tengo dos vidas dentro de mi panza, 20cm cada uno. Estoy muy contenta", concluyó.