Hamburguesa, cafés y, ¿algo más? El inesperado romance entre Guillermina Valdés y Santi Maratea

En el Día de los Enamorados, la atención estuvo puesta en qué hacían los famosos para celebrar la fecha más romántica del calendario. Al parecer, una nueva historia de amor que, hasta el jueves permanece desmentido, se conoció por una foto: la cena de hamburguesas que vincularía a Santi Maratea y a Guillermina Valdés. Ambos solteros y en Buenos Aires, confluyeron en el mismo momento en la hamburguesería Big Pons de Palermo.“Él adentro esperando el pedido, mientras ella lo esperaba en el auto con la intención de que nadie los vea juntos”. Estas fueron las palabras de Maite Peñonori en Intrusos, quien asumió como certera la posibilidad de este nuevo romance entre el influencer y la modelo ex de Marcelo Tinelli.

"Hace poco, él estuvo unos cinco días en Mar del Plata, donde ella está trabajando, haciendo una obra de teatro (39 escalones)", reveló en el programa que conduce Flor de la V y continuó: “Anoche pasaron San Valentín juntos. Acá tenemos la foto”. Luego compartió la información que Lolo Tinelli empezó el colegio, por lo que ella ahora estaba en Buenos Aires. Entonces empezó una especulación en el programa a raíz de que ellos eran amigos en Instagram y por qué matcheaban, más allá de la diferencia de edad -el tiene 30 y ella 45-: unos decían que era por la espiritualidad, otros por la sensibilidad, por la amorosidad.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por la noche, tuvo su momento de dar su opinión a través de una vocera: Yanina Latorre en LAM compartió los mensajes que se había cruzado con su amigo Maratea. “Me está escribiendo Santi, me dijo ‘Mi respuesta es que vos ya sabés cómo soy y nosotros solo somos amigos’”, contó la panelista. Pero, quiso picantear el asunto: “Hay algo que me hace desconfiar”. Invitó a Ángel De Brito a leer la conversación que mantuvo con el joven que suele usar sus redes sociales para recaudar dinero para causas solidarias. Los detalles que soltaron fueron: “Están con un tema, me insistió dos veces con que son amigos y me dijo ‘nos tomamos un café dos veces”.

Los rumores del romance comenzaron en octubre del año pasado cuando Gossipeame compartió que Maratea y Valdés fueron encontrados en un bar de Palermo tomando algo juntos. Según las palabras de la cuenta: fueron vistos muy cerca juntos en un local de moda “sin besos” pero con un “lenguaje corporal muy cariñoso”. “Me cuentan que el otro día vieron a Santi Maratea con Guille Valdés por la tarde en Palermo. Más exactamente en Oli Café. Estaban como en un mood muy cercano”, expresaba en una historia de Instagram y lamentó la falta de fotos que respalden los datos.

Unos meses después, en diciembre, la misma cuenta comentó de otro encuentro que tuvieron. En esa oportunidad, se juntaron en un restaurante. Una usuaria de Twitter comentó que estaba cenando en el mismo lugar que ellos, pero no pudo sacarles una foto.