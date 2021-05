Harry comparó a la Corona con un zoológico y estalló todo (de nuevo): el tributo a Lady Di que está bajo la lupa

El Principe Harry sigue haciendo revelaciones sobre su relación con su esposa, la actriz Meghan Markle, y su salida de la Corona Británica; está vez el duque de Sussex participó de un podcast en donde “ventiló” varias cuestiones como el trato con su padre, el Principe Carlos, la presión mediática y hasta una fuerte frase de Meghan con la que resumió lo que es ser parte de los Royals.

“Es una mezcla entre 'El show de Truman' y vivir en un zoológico". Esas fueron las metáforas utilizadas por Harry para explicar cómo se siente vivir en la Familia Real, y contó que la primera que se lo hizo notar fue su esposa. Esa frase, en conjunto con lo que fue la explosiva entrevista que dieron ambos a la conductora Oprah Winfrey, no hicieron más que acrecentar el enojo que tienen el padre y el hermano de Harry con él.

Al escuchar la entrevista del duque de Sussex, personas cercanas a la realeza consideran, según Daily Mail, que tanto él como Meghan Markle "parece que están haciendo carrera hablando de su vida anterior". No es la primera “bronca” con ellos en las últimas semanas. Cabe recordar que Harry pasó un mal momento cuando fue al entierro de su abuelo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El Príncipe, que ya había renunciado a sus títulos nobiliarios, viajó desde California a Londres para asistir a la despedida, pero fue recibido de una forma muy fría y distante por su familia.

La noticia la dio a conocer el experto en la realeza Russell Myers, quien en declaraciones al diario británico Daily Mail afirmó que el príncipe Harry podría cancelar su viaje a Reino Unido, previsto para el próximo mes de julio para la inauguración de la estatua de la princesa Diana. Y es que, al parecer, parte de los miembros de su familia le dieron un “frío recibimiento”.

Ya en ese contexto, las nuevas declaraciones de Harry cayeron como una bomba al punto tal de que fue considerado como algo “desleal y desagradable” sobre todo al cumplirse poco más de un mes del fallecimiento de Felipe de Edimburgo. Asimismo, según citaron fuentes con acceso a la Corona en el mencionado medio, hay una concepción de que Harry cambió algunos de los puntos de sus declaraciones al punto de recibir acusaciones de mentir.

Otra de las confesiones en la entrevista fue que la propia Meghan incidió para que comience terapia como consecuencia de los traumas que le ocasionó la muerte de su madre, Lady Di, cuando era un niño.

"Tenía poco más de veinte años y pensaba que no quería este trabajo, no quería estar ahí. No quería estar haciendo eso. Miren lo que le hizo a mi mamá. Cómo voy a sentarme y tener una esposa y una familia cuando sé que va a pasar de nuevo", agregó en otro de los pasajes de la entrevista."Es el trabajo, ¿verdad? Sonreír y aguantar. Manos a la obra", remarcó.

Harry, además, contó que se siente feliz en los Estados Unidos, más precisamente en California, en donde viven desde marzo del año pasado. “Hoy disfruto de cuestiones cotidianas que antes no podía, como andar en bicicleta con Archie”, expresó.