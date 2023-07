"Hasta acá llegué, me estás enfermando": La Kami expuso a El Moneda y anunció su separación

Ambos son oriundos de Córdoba y cobraron gran popularidad gracias a los videos, muchos de ellos románticos y hasta humorísticos, que fueron compartiendo en TikTok. Y es que la simpatía, su sencillez y cierta torpeza actuada les permitió a La Kami y El Moneda sumar rápidamente cientos de miles de seguidores. De hecho, en la red social china acumulan más de 2 millones de followers.

Pero en las últimas horas, Camila Franco reveló que el romance llegó a su fin e, incluso, expuso en las redes sociales algunos de los chats de la pelea con Walter Ariel Supertino, el verdadero nombre de "el Moneda". “Jamás te voy a perdonar todo lo que me hacés. Prefiero estar bien de salud y no que me estés enfermando mentalmente. Hasta acá llegué. Te brindé una familia, te brindé todo mi apoyo…", escribió Kami, visiblemente molesta.

Y agregó: "Pero con todo el dolor de mi corazón te digo chau. Primero mi hija”. Lo cierto es que en un abrir y cerrar de ojos, la influencer cordobesa borró aquella polémica historia de Instagram donde anunciaba la ruptura de la pareja y, en su lugar, subió una foto de su hija y un video en el que se la ve jugando con ella. “Chiquita de mamá”, comentó. Pero ya era tarde y fueron muchos los internautas los que viralizaron las capturas de la publicación original de La Kami.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Entre ellos se destacó la cuenta de Instagram “lo más popu”, la cual compartió los chats que la propia Kami habría subido a su red social y luego eliminado. “De una, hasta acá llegué. Vos me estás enfermando. ¿No te das cuenta? Si no hay respeto, no hay amor”, sostiene ella. A lo que él le responde: “Te pedí perdón, mi amor. Ahora todo el mundo me bardea a mí. No pasa nada mi amor”.

Más tarde, Kami expresó: “Mentiras. Si me amás no me vas a dejar sola. Lo primero que sale de tu boca es que estoy loca. Y no te das cuenta de que me estás enfermando. Yo te quiero mucho. Pero no puedo ponerme mal porque tengo una hija que me necesita, tengo responsabilidades” y le pidió: “Disculpa si lo hago público, pero es lo que me nace. Me da impotencia hacer de todo y que siempre me trates de loca, que me parezco a mi mamá. No es así".

La influencer le dijo que la situación la está "enfermando" y sentenció: "Ayudame como yo lo hice con vos. No digo que seas malo, pero ya si no hay respeto y no me ayudás como yo lo hago con vos. Solo me dejás sola y eso me duele mucho. No quiero estar más mal. Sabés que siento depresión y me abandonás”. Kami y El Moneda se conocieron en plena pandemia, en una fiesta clandestina. O al menos, así lo contó ella en un video que compartió en su cuenta de TikTok.

En el clip, preparaba una chocotorta y contó que Walter le gustó, al principio, físicamente. "Después que era re sincero y re piola conmigo”, recordó Kami. El Moneda opinó algo similar a la madre de su hija sobre el día que se conocieron: “Me gustó, primero, porque es hermosa, pero también por cómo es ella conmigo: es buena compañera y buena persona, y siempre quiere progresar”.

Según explicó, antes de conocer a La Kami vivía en la calle rodeado de “malas juntas”. “Kami me sacó de un lugar muy oscuro. Yo me drogaba mucho, porque me crié en la calle. Limpié vidrios y pedí monedas desde muy chiquito, hice muchas cosas. No fue fácil salir y casi pierdo todo, por eso estoy re agradecido de estar con la Kami, de tener una tiendita de ropa en mi casa y de poder ver crecer a mi hija”, sentenció en aquel video.