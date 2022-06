¡Hasta que la década los separe! Los divorcios más famosos de la farándula tras diez años de amor

La gente todavía se casa, aunque ya no sea para toda la vida. El “hasta que la muerte los separe” se transformó en una utopía. Ahora los matrimonios duran lo que tienen que durar. Tanto que ahora los diez años juntos equivalen a medio siglo. ¡Las bodas de aluminio son las nuevas bodas de oro!

A continuación, repasamos los divorcios de la farándula después de una década juntos. Cambiaron los tiempos, cambiaron las relaciones.

La primera pareja en aparecer en la lista es la última en contar sobre su separación: María Fernanda Callejón y Ricky Diotto. La actriz publicó en sus redes sociales un comunicado dando la noticia: “Es con pesar que tenemos que informarles que luego de 11 años de pareja, que incluyeron 8 de matrimonio, hemos tomado la difícil decisión de separarnos”.

Aunque cada uno seguirá su camino y ya vendrán nuevas relaciones, la pareja estará siempre unida por Giovanna, su hija de seis años nacida el 14 de agosto de 2015, a los 49 años de Fernanda.

Años de casados: 8. Las bodas de bronce.

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

Se conocieron en Punta del Este en 1998, año en que comenzaron su relación. Primero estuvieron de novios, después tuvieron hijos: Dante, Paloma y Helena. Finalmente pasaron por el registro civil y se transformaron en marido y mujer ante la ley en el 2009. Casados duraron hasta el 2011.

Según Guillermina, en un momento dado sintió que su vida y la del padre de sus hijos transcurrían por caminos distintos, y aunque le dolió la decisión, no dudó en tomarla. “Yo soy muy luchadora del hacer, del estar y del acompañar. Fui por acá, fui por allá... Y llegó un momento en que el dije: ‘Ay, qué lástima... Pero no...’”, confesó tiempo después.

Años de casados: 3. Bodas de Cuero.

Isabel Macedo y Facundo Arana

Se conocieron en el colegio pero oficializaron su relación en 1996, época en que Isabel Macedo (45) comenzaba a tener participaciones importantes en la televisión: Ricos y Famosos, Verano del 98, Muñeca Brava, Son Amores o Floricienta. Facundo Arana (50) ya había pasado por Son de diez, Mi Cuñado, Perla Negra y les esperaban muchos éxitos más.

Duraron diez años, hasta el 2006. Nunca se casaron. Se habló de rumores de infidelidad de un lado y del otro aunque nadie nunca lo confirmó. Isabel siempre fue un tabú para Facundo y Facundo para Isabel. A pesar del amor que se tuvieron en algún momento, a ninguno le gusta referirse a esos años de su vida.

Años de novios: 10. Bodas de Aluminio.

Pampita y Benjamín Vicuña

Otra pareja memorable. Parecían la familia perfecta y cualquiera podía auspiciar varios años de relación. Sin embargo, no pudieron superar la barrera de los diez. Estuvieron juntos desde julio de 2005 hasta diciembre de 2015 y en el medio tuvieron 4 hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

Al igual que Isabel Macedo y Arana, nunca pasaron por el altar y duraron el mismo tiempo. Mientras Arana formalizó su nuevo noviazgo con María Susini a los pocos meses, el actor chileno hizo lo propio con Eugenia Suárez. Aunque al principio se sacaron chispas, con los años pudieron recomponer su vínculo. ¡Todo sea por los hijos!

Años de novios: 10. Bodas de Aluminio.

Shakira y sus amores de dos décadas

Con el primero que Shakira duró más de diez años fue con Antonito de la Rúa. Ella ya era conocida en todo el mundo y él asesor del Presidente de la Nación Argentina, su papá. Se conocieron en el 2000 y duraron hasta el Mundial de Sudáfrica 2010, waka waka mediante.

Duraron una década juntos: desde los 23 años a los 33 de la cantante colombiana. Después llegaría el futbolista español.

En el 2010, precisamente, Shakira fue la voz oficial de la canción del mundial que ganó España. El primero en su historia. Entre los campeones, figuró Gerdard Piqué que además de la copa volvió con una nueva candidata: Shaki. Sin embargo, el 4 de junio de 2022 anunciaron su separación. Aunque nunca pasaron por el altar, tienen el récord de esta nota: estuvieron juntos 12 años y comparten dos hijos, Sasha y Milán.

Con respecto al matrimonio que nunca llegó, la colombiana explicó los motivos: "A decir verdad, el matrimonio me asusta muchísimo. No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia".

Años de novio: 12. Bodas de Seda.