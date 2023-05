¡Hasta siempre, reina del rock! Murió Tina Turner, referente de la música y de la lucha de las mujeres

A sus 83 años y tras batallar siete años contra el cáncer, falleció Tina Turner en su casa de Suiza. Durante 20 años fue maltratada física y psicológicamente por su ex pareja Ike Turner pero a diferencia de muchos otros, a sus 40 años se dió una segunda oportunidad a sí misma, triunfó en la música y se convirtió en la reina del Rock’n Roll.

“Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, indicó el comunicado oficial emitido por el periodisco The Mirror, mediante un mensaje del manager de la cantante. Además, desde el círculo íntimo de Turner informaron que se llevará adelante una ceremonia fúnebre privada para familiares y amigos cercanos.

La vida de Turner no fue nada fácil. Durante 20 años fue maltratada física y psicológicamente por su ex pareja, quien la torturaba y amenazaba gravemente. Gracias a su lucha y al apoyo de sus seres queridos, pudo salir adelante y profundizar su carrera musical tras lanzar "Too Many Ties That Bind".

Si bien tuvo una larga vida de éxitos, los dramas no tardaron en volver a llegar. En 2016 fue diagnosticada con cáncer intestinal, motivo por el cuál atravesó un trasplante en el 2017. Si bien luchó durante muchos años, su salud comenzó a deteriorarse en julio del 2018, cuando el mayor de sus hijos se quitó la vida a los 59 años.

Casi como si no fuera suficiente, en diciembre del 2022 su situación empeoró, ya que tuvo que enfrentar la muerte de su hijo más joven, quién también luchaba contra esa enfermedad. Sin embargo, ha marcado una diferencia a lo largo de su carrera, y se ha convertido en un referente tanto musical como para las mujeres.

Fue ganadora de 12 premios Grammy y tuvo el privilegio de cantar junto a músicos exitosos y reconocidos a nivel mundial como Eric Clapton, David Bowie, Bryan Adams y Phill Collins. Por otra parte, a lo largo de su carrera también ha recibido a diversos artistas que se proclamaron fans de ella y le pidieron compartir momentos juntos. Entre ellos, Beyonce y Mick Jagger. Truner vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo.

Cabe destacar que la cantante de origen estadounidense y nacionalizada en Suiza fue una de las primeras mujeres de la historia en hablar sobre el abuso y la violencia doméstica, hecho que la posicionó en un referente para muchas mujeres que admitieron haberse animado a contar sus historias y a pedir ayuda luego de escuchar su relato. Tina Turner, una mujer que pisó y marcó la historia de la música para siempre.