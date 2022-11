¡Hasta Wanda festeja! Maxi López y Daniela Christiansson revelaron el sexo de su bebé

Tras su escandalosa separación de Wanda Nara hace casi 10 años, Maxi López logró rehacer su vida. Al parecer, toda la violencia domestica y los insultos a los que estaba acostumbrado poner en práctica quedaron en el pasado.

En esta nueva etapa de su vida que protagoniza el ex delantero, manteniendo un buen vínculo con la madre de sus hijos, con quienes desde hace un tiempo logró tener una mejor y cercana relación, se lo ve más feliz y enamorado que nunca, junto a su actual pareja, la modelo Daniela Christiansson.

El pasado septiembre habían confirmado la noticia de que estaban esperando su primer hijo juntos, y que pronto revelarían el sexo. La pareja que vive en Italia, en donde el ex jugador se desempeña como empresario, recibieron a Valentino, Constantino y Benedicto, para hacer el famoso "baby shower" en el cuál es una tendencia explotar distintos globos, y el color que sale (celeste o rosa) revela el género con el que nacerá el niño.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En el divertido video que compartieron, se ve la tierna reacción de los cinco al descubrir que los futuros padres están esperando una nena. Los enamorados, que conviven desde la pandemia, están juntos desde el año 2014 y mantienen una relación de muy bajo perfil. Es por ésto, que cuando la mujer contó que estaba embarazada lo hizo a través de una publicación en su cuenta de IG.

Ese día, Daniela publicó una foto de una de sus ecografías, se estima que de la última, en la cual afirmó: “We are having a baby” (vamos a tener un bebé en ingles). Luego, para el posteo de la confirmación del sexo de la bebe en camino, escribió: And it’s … swipe left. We are sharing so much happiness, even Kika gets it. Look at her reaction and happiness at the end of the video", que significa: desliza a la izquierda. Estamos compartiendo tanta felicidad, ¡que hasta Kika -la perrita de la familia- salta de emoción! Miren su reacción y felicidad al final del video.

Cabe recordar que el 2022 fue un año de muchos cambios para Maxi, ya que después de muchos años de problemas con Wanda, por la cuota alimentaria de sus hijos y por la distribución de bienes y "lujos" entre ambos, lograron llegar a un acuerdo judicial e hicieron las pases. Además, frente a la mediática y escandalosa separación de su ex pareja con su ex amigo Mauro Icardi, López no solo se hizo cargo de sus hijos durante ese tiempo, sino también de las hijas que Nara tiene con el actual jugador del equipo turco.