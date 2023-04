"Hay cosas irreproducibles": Barbie Di Rocco expuso los ataques transfóbicos que recibe en las redes

Barbie Di Rocco, la actriz que brilla en la obra Sex que dirige José María Muscari, y quien además es escritora y activista trans, expuso en sus redes sociales a los usuarios que le escriben con discursos homo y transfóbicos, y que la atacan cotidianamente por su elección sexual y de vida.

La mujer eligió utilizar las historias de su Instagram y su perfil de Twitter para inmortalizar algunas de las aberraciones que le dicen desde el anonimato usuarios y usuarias de la red social más popular del planeta, desde hace muchos años. Y hasta inclusive, aseguró que hubo algunas de ellas que no compartió "porque hay cosas literalmente irreproducibles".

"Propongo reírnos de esto. Es muy patético todo. Voy subiendo muchas capturas que quedaron afuera", agregó Di Rocco a una captura que subió donde un usuario la atacaba con un comentario: "Sos muy autoritaria y egocéntrica, no te bancás a nadie que te diga algo que no te gusta. Pretendés que todos te tiren flores. Y si no te gusta la sorpresa, que tan a la defensiva estás, operate como muchas. Saludos, inservible".

La intención de "reírse" de este tipo de ofensas es una demostración efectiva de la claridad que tiene respecto a los discursos de odio la mujer que dio clases de ESI en escuelas de la Argentina. Aunque a su vez, decide exponer a quienes deciden agredirla abiertamente.

Barbie es, a su vez, escritora de dos libros para abordar la enseñanza de educación sexual integral, y esto también fue motivo de críticas por parte de sus odiadores seriales.

"Dejá de querer corromper la mente de los niños es una de las peores bajezas querer sacar provecho de la inocencia de los más pequeños. Cada experiencia es diferente y cada uno eligirá su camino, pero no cuando alguien los persuade y los confunde. Y a esa edad no deberían ser influidos con algo tan complejo", cuestionó un usuario de nombre Emilio Vargas.

"Sos igual o peor que un delincuente, y que te llamen no quiere decir que esté bien, existen muchas personas que tienen caca en la cabeza, no saben educar a sus hijos y quieren educar a los demás con basura. Suerte, subnormal", continuó con su agresión.

Otro usuario le preguntó: "¿Cómo vas a hacer esos libros para chicos? Dios mío, no aprendemos más". La preocupación de estas personas respecto a las potenciales elecciones sexuales de sus hijos demuestran el encono hacia la homosexualidad y la transexualidad.

"Si no quieren palabras que hieren ni insultos, dejen de salir a las calles a hacer piquetes y marchas, porque soy homofóbico y me dan asco sinceramente", amenazó el usuario de nombre bigsaclauti. Para esta persona, la comunidad LGBTQ+ debería dejar de protestar sólo porque él no quiere. Así de democrático como suena.. Si bien este último comentario puede parecer muy duro, no fue el peor de todos los que compartió Barbie.

"Millonaria seguro te hiciste por chupar pi... en la página de escorts, jajajaja. Pobre, sos una impresentable, te hacés la diva y no te sale, mujer rana, garrafa", fue la agresión que escribió el usuario luquitasalvarez1, compartida por la actriz.

Di Rocco, a su vez, compartió un tweet en su contra emitido en 2019, cuando ella trabaja en un programa del canal América TV. "En Incorrectas dejaron fijo al travesti que da ESI en las escuelas. No aporta nada útil, ocupa dos sillas para que le entre el ojete, pero al menos lograron inclusión: metieron un toro disfrazado de vaca en un programa lleno de yeguas", criticó la usuaria Cora De Fernández.

Al mismo tiempo, Barbie dejó espacio para el humor en muchas de las respuestas que dio a las agresiones que recibió, como el que comentó con un "este me dio risa". Se trataba de un usuario que le había contestado una foto de ella con la frase "con maquillaje cualquier mono queda bello".

Sin embargo, el top de las respuestas de Di Rocco se vio ante el ataque de alguien que le escribía "se te nota el pito en ese video". La actriz, sin ningún tipo de anestesia, contestó con la mayor acidez posible: "Soy travesti, ¿qué pretendés que se note? ¿El hilo del tampón? Pelotudazo".

La manera en la que Barbie encaró estos discursos de odio es digna de admiración, pero también debe servir para tomar consciencia de lo importante que es respetar las decisiones sexuales de todo el mundo.