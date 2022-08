“Hay que rezar”: Cinthia Fernández habló sobre el estado de su hija Francesca

Desde hace cuatro días, Cinthia Fernández se encuentra sumergida en una pesadilla. Lo que debía ser una semana de diversión y relax con sus hijas, se transformó en un escenario catastrófico en donde Francesca, su hija menor de 7 años que tuvo con Matías Defederico, sufrió una descompensación y debió ser internada.

La bailarina había armado un viaje sorpresa para sus tres pequeñas con destino el hotel Nickelodeon, en Punta Cana, República Dominicana. Una vez en el Aeropuerto, les dio la noticia y celebraron a lo grande. Antes de subir a la aeronave, junto a Johana, la mamá de la bailarina, todas comieron hamburguesas en una casa de comidas rápidas. No podían intuir que esa decisión, sería uno de los puntos que estarían a punto de arruinarles las vacaciones.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El avión llevaba una hora de vuelo, las tres niñas ya se habían sorprendido por la sorpresa que había armado su madre y todo era alegría, cuando Francesca, la más chiquita, comenzó a vomitar y sentir un fuerte dolor de panza. La nena de siete años se descompensó de tal manera que fue atendida arriba del avión. Pero siguió mal en la escala. De hecho, Cinthia debió comprarle ropa nueva porque se había ensuciado la que llevaba.

En el segundo vuelo, el panorama no cambió. Fernández creyó que se trataba de un dolor de panza por los nervios que le había generado la sorpresa. Pero el cuadro empeoró una vez que se instalaron en el hotel. Preocupada, con su hija deshidratada aunque le había dado bebidas isotónicas, decidió llevarla a una clínica. La nena quedó internada de inmediato por “un cuadro de gastroenteritis aguda y deshidratación”. Durante tres días, la nena debió quedar internada con suero porque su cuadro era grave.

Finalmente, recibió el alta. Pero no por mucho tiempo. La chiquita debió regresar al hospital porque seguía con problemas para comer, constantes vómitos y dolores abdominales. Por estas horas, la preocupación no desaparece. En ese sentido, Cinthia contó en un audio que envió al programa Momento D: “Antes de subir comimos en esa porquería de lugar porque era práctico y porque los nenes quieren comer ahí”. Y agregó sobre aquella jornada: “El vuelo era a las 12 y a las 2 de la mañana comenzó a vomitar Fran. No paró. Vomitó todo el vuelo. Ya al final del vuelo vomitaba la bilis”.

Luego siguió sobre la salud de su hija: “Es todo un lío porque tengo que entretener a las otras dos y cuidar a Fran. Por suerte está mi vieja, nos turnamos y ella no sale de la habitación. Hoy solo salió a desayunar. La verdad es que anoche Fran vomitó a las 2 de la mañana, la llevé a la clínica que está dentro del hotel. Pero la verdad es que no sé por qué la llevo porque me estoy manejando con los pediatras de Buenos Aires”.

En otro punto del audio, dijo sobre el actual estado de la pequeña: “Los sigo a ellos porque después de que en la clínica se olvidaron de darle el medicamento principal y después le dejaron todo el brazo inflamado y no se dieron cuenta si yo no preguntaba, no confío ni en mi sombra. Imaginate que un médico me preguntó por qué le dieron un antibiótico que le dieron, así que hay que rezar para que no vomite, porque hoy a la mañana volvió a vomitar, y estamos tratando de que tolere los líquidos”.

Y finalizó: “Desde las 9 de la mañana hasta ahora no volvió a vomitar, pero está tirada y duerme todo el día. Si no vomita, la llevamos bien, pero si no hay que volver a internarla así que averigüé por otra clínica porque a la otra nunca más la vuelvo a llevar. Hay que rezar, qué se yo”.