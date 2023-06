"Hay que sacarle la máscara": la fulminante venganza de Maxi López contra Mauro Icardi

Maxi López le hizo honor al refrán que dice "la venganza es un plato que se come frío", luego de escribirle a Candela Lecce, la promotora y modelo que filtró tuvo un affaire con Mauro Icardi, en marzo, cuando el delantero vino a la Argentina para, entre otras cosas, participar de MasterChef, el programa que conduce actualmente la ex pareja de ambos futbolistas.

"Hola. Qué bien cómo de a poco todo se acomoda", le escribió el papá de Valentino, Constantino y Benedicto. "Había que sacarle la máscara a este personaje. Y que se conozca tal cual y cómo es", agregó en los mensajes privados de Instagram que le envió a Lecce. La información fue revelada por el periodista Carlos Monti en Desayuno Americano, y expuso una faceta que el ex River Plate no suele mostrar: la de la venganza.

Cabe recordar que López tuvo una extensa carrera como delantero, que lo llevó a marcar goles por muchos clubes de primer nivel de todo el mundo, como River Plate, Barcelona y Milán. Más allá de su desempeño, que nunca lo puso a la altura de los más grandes en su puesto, el hecho que más marcó su historia en términos públicos no fue futbolístico, sino que estuvo relacionado a su vida sentimental.

Es que en 2012, López se separó de Wanda Nara, la madre de sus tres primeros hijos, quien se marchó con un amigo de él a formar una nueva vida. Así comenzó el amor entre la conductora de MasterChef y Mauro Icardi. Una situación que expuso ilógicamente al ex Barcelona en un lugar incómodo y vergonzoso, por haber sido víctima de una doble traición, y a la que nunca se refirió públicamente.

Lo cierto es que, tras 10 años de relación y la vida de sus hijas Francesca e Isabella como fruto de esta, Mauro y Wanda comenzaron a atravesar una sucesión de crisis de infidelidad por parte del actual futbolista del Galatasaray. Su amorío confirmado con Eugenia "La China" Suárez en París en tiempos de la pandemia fue la primera estocada, aunque la gota que rebalsó el vaso vino un tiempo después. Y justamente fue el encuentro sexual que reveló Lecce que tuvieron en un hotel de Puerto Madero hace algo más de dos meses atrás.

Mauro había retornado al país para estar con Wanda, y que ella -y todo el mundo a través de las redes y los medios- se enterara de lo que ocurrió. Eso fue el detonante de una nueva separación entre ambos, que amenaza con ser la definitiva.

Al igual que en todas las últimas peleas que tuvo, Icardi sigue aferrado a la madre de sus dos hijas, y es por eso que cada vez que puede aprovecha sus intervenciones en las redes sociales para aclarar que no está divorciado, que todavía ama a Wanda y muchas promesas vanas más.

"¿Por qué no te dejás de sufrir y te casás conmigo, Mauro? La verdad no te entiendo", le escribió una seguidora de su Instagram, en una rueda de preguntas y respuestas que habilitó el delantero. "Primero porque no sufro y me cago de la risa con tantos inventos, segundo porque estoy casado hace 10 años", contestó Icardi. "¿Estás separado? ¿Qué pasa con Wanda?", cuestionó otro seguidor. "La única verdad es que me pidió que le compre los pasajes y le dije que ‘No’, entonces está separada. ¿Y van cuántas? Ya me aburrió hasta a mí", señaló Mauro.

Este tipo de idas y vueltas suelen ser sucesivos, y llevaron a que Mauro niegue las supuestas crisis de pareja, aún en el medio de fotos de besos entre su esposa y L-Gante, y otros rumores que en los últimos meses vincularon afectivamente a Wanda con otros hombres. "Soltá de una vez", comentó la conductora Pamela David ante la revelación de Monti. Los mensajes que envió López a Lecce son una demostración del refrán, o así lo entendió Maxi cuando los envió.

Aunque al mismo tiempo, la relación formal entre Wanda y Mauro tiene sus constantes coletazos. Recientemente, la modelo y empresaria subió una foto en sus historias de Instagram donde lo felicitaba por haberse consagrado campeón con su equipo en Turquía. "Felicidades", le dedicó la madre de sus hijas. Un mensaje bastante confuso, si se tiene en cuenta que Icardi nunca se da por vencido.