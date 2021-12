¿Hay romance entre Silvia Süller y Diego Lagomarsino? La palabra de la actriz

¿Hay romance entre Silvia Süller y Diego Lagormarsino? La noticia de la posibilidad de que ambos estén en pareja hizo que estallaran las redes sociales. Es que la difusión de una foto en la que se los puede ver juntos generó más de una especulación y ahí fue cuando la mediática tuvo que salir a hablar.

Todo se originó por una foto que publicó el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen en la cuenta de Instagram de Mitre Live. En ella se puede ver a ambos juntos en una selfie. Y ahí fue cuando estallaron las redes. Incluso el periodista dio más detalles. Después de publicar la foto, contó la forma en la que ambos se conocieron.

“El mes pasado, Silvia perdió su celular en un taxi y les pidió ayuda a sus seguidores para encontrarlo. ¿Quién apareció en su casa para resolverle este problema? Diego Lagomarsino”, dijo. “Me dicen que estaría enganchada amorosamente. Hay chats donde se maneja el doble sentido. Chichoneaban en esas comunicaciones vía WhatsApp. También dijeron que se re divirtieron cuando estuvieron juntos”, agregó el periodista.

Ante tanto revuelo, la propia Süller salió a hablar. ¿Y qué dijo? Básicamente desmintió la noticia. “Todo bien con Diego, es macanudísimo pero nada de romance. El me ayudó con el tema de la pérdida de mi celular. No lo conozco, lo vi ese día nada más”, precisó la mediática en declaraciones al sitio de noticias TN. Y remarcó: “Nada de romance, ni nada por el estilo. Yo no estoy para eso. Hace 30 años que me separé de Soldán y no quiero a ningún hombre en mi vida”.

Cabe destacar que la mediática acaba de romper su relación con el uruguayo Martín Lema, de 23 años, a quien había conocido durante el confinamiento por la pandemia. Lagomarsino, por su parte, está casado y es el único imputado como "participe necesario" el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Fue imputado en 2017 y desde hace poco más de un año, ya no tiene tobillera electrónica para monitorear su ubicación, aunque sigue con custodia en a puerta de su casa.

Recientemente fue noticia por una serie de comentarios fuera de lugar en dos entrevista. La primera a través del canal de YouTube "El método Rebord”, en donde dijo: "Si te piden un arma no la prestes, aunque sea tu jefe. No hagas esa boludez, aunque sea tu jefe el que te la pide”. Esto se debe a que fue él que le prestó su arma a Nisman.

Luego, una semana después en una entrevista en IP Noticias bromeó con algo diferente. "Jose, ¿eso es el perro?", le preguntó a su pareja en medio de la entrevista. "Si", se la escucha responder a lo lejos. "¿Le podes dar un tiro en la cabeza?", le preguntó inmediatamente después.