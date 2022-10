Haz lo que yo digo y no lo que yo hago: Malena Pichot atacó a Lali por criticar a una acosador

A pesar de que adora repetir que es feminista, Malena Pichot fue, nuevamente, foco de un escándalo en las redes sociales tras atacar a las mujeres y esta vez eligió estar en la vereda de enfrente de las fans de Lali.

Todo comenzó porque la semana pasada, la cantante argentina se presentó en el programa español El Hormiguero, en el cual brindo una entrevista muy amena. Si bien Lali se caracteriza por su humor, entre otras cosas, también ha ganado mayor protagonismo en el último tiempo, tras apoyar y visibilizar lo que respecta a la violencia contra las mujeres.

En esta ocasión, Lali estaba participando de un juego con Pablo Motos, conductor del show, quien comenzó a leerle mensajes de sus seguidores con la idea de ayudarlos y darles consejos sobre el amor. “Estoy enamorado de mi vecina Blanca. ¿Qué me recomendás para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio. Por favor, ayudame. No sé qué hacer. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl”, decía el hombre que participó de este episodio.



Fue ahí cuando la ex Casi Ángeles aprovechó para repetir, informar y comunicar que eso no solo no era un acto de amor, sino mas bien una situación de acoso. “Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje. Se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias”, comenzó contestando Lali con responsabilidad.

“Está buenísimo que les niñes del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien”, aseguró con tono firme, y cerró mirando a cámara para que no quedaran dudas de sus palabras: “Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte”, concluyó diciendo la actriz.

Pichot, que supo proclamarse referente del feminismo afirmando que siempre hay que estar del lado de las mujeres, volvió a atacar a una de ellas. En este caso tildó a Lali de generarle "cringe", es decir vergüenza ajena. En su programa de radio Furia Bebe comenzó cuestionando y dudando sobre la veracidad del mensaje de Raúl, y acuso a Espósito de tener todo muy "estudiadito". “Dice lo que tiene que decir... ‘vos sos un acosador, qué terrible’”, arrancó diciendo. Cuando una de sus colegas en la mesa pidió escuchar el audio con los dichos de Lali, Pichot acotó: “Me da mucho cringe el audio, pero ponelo”, de manera irónica.

Luego de afirmar que para ella no era real esa situación, e imitar y burlar el tono de Lali mientras hablaba, Pichot se sacó la careta y se mando al frente sola, dejando en evidencia que en realidad lo único que le genera todo esto es envidia o un sentimiento bastante parecido. Al parecer, la standupera todavía no entendió eso de que para ser escuchada, primero hay que realizar las cosas por las que dice que milita, y por ende, no atacar a las mujeres. “Parece que estaba todo el mundo emocionado con esto... Yo no entiendo, nosotros estamos diciendo esto hace 20 años y nadie nos festeja nada, nunca jamás en la vida. Lo que pasa es que nosotras no lo decimos tan amablemente”, concluyó Pichot.

¡Imaginense como estaban los laliters! Twiter fue furor en el transcurso de estos días, ya que los fans de Lali no solo salieron a defenderla, sino tambien intentaron explicarle a Malena lo que de verdad es el feminismo.

Cabe recordar que hace no más de un mes, Pichot tuvo que salir a pedirle disculpas a Monica Farro, tras la catarata de insultos y agresiones que emitió en su cuenta de Twitter con respecto a ella. La modelo había relatado que no levantaba la bandera del feminismo porque consideraba que no coincidia en muchos aspectos, y Malena aprovechó para descargar su furia con la vida y la tildo de que "vive para complacer a los hombres".