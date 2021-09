Helados, facturas y ¿mimos? El encuentro de Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Los rumores son cada vez más fuertes: Laurita Ferández y Nicolás Cabré apostaron nuevamente al amor y estarían viéndose a escondidas. Las versiones sobre un acercamiento entre los actores comenzaron a circular con fuerza durante los últimos días, luego de que varios vecinos de Núñez vieran al galán en las cercanías de la casa de la bailarina y conductora.

Uno de los encargados de confirmar esta información fue Ángel de Brito, primero en su programa y luego en su cuenta de Instagram. Y es que consultado sobre si Cabré y Laurita estarían saliendo de nuevo, el periodista respondió con un rotundo y contundente "sí". "Me escribieron de una heladería del barrio de Laura, que había pedido helado y que lo recibió Cabré. Yo le pregunté a ella y me dijo que nada que ver", había contado.

De hecho, algunos vecinos de Laurita aseguran haber visto a Cabré por las cercanías de su casa. "Doblando en la esquina de casa me choco con un flaco, dije 'qué fachero pero que chiquito'. Era Cabré y a media cuadra vive Laurita. ¿Tengo alguna primicia para vender?",dijo una usuaria en Twitter, mientras que otra aportó: "¿Laurita en Mataderos? Cabré tiene una casa por ahí cerca".

A su vez, Majo Martino había confirmado que la conductora y el actor habían sido visto por Núñez, donde vive ella por el momento, muy acaramelados. "Tengo gente que la vio a Laurita con Cabré en una panadería en Núñez. A la vuelta de la casa en donde vive ella. Y si van juntos a la panadería es porque se quedan a dormir", señaló la panelista.

Cabe recordar que a principios de mayo, Laurita Fernández y Nicolás Cabré habían vuelto a ponerle punto final al romance. La pareja ya se había separado a finales de abril de 2020 y, si bien, por aquel entonces, la bailarina aseguró que no sabía cuál podía ser el destino final de la relación, ambos limaron asperezas y comenzaron a salir nuevamente en septiembre del año pasado.

Sin embargo, casi ocho meses después la ex conductora del Cantando 2020 confirmó, través de sus historias de Instagram, la ruptura: "Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos. Estoy enamorada de la vida, de estar sana, de rodearme de gente buena, de mi profesión, de las oportunidades que llegan, del perro que aún no tengo pero voy a tener".

Las primeras versiones habían señalado que la actriz se cansó de los constantes "celos" y "reclamos" de Cabré, los cuales se habían convertido en moneda corriente en el último tiempo: "Laurita se veía algo agobiada por los celos y los reclamos de Cabré, a quien sindican como un buen muchacho, noble, de corazón generoso, más amable de lo que supone su hosca imagen pública pero muy decidido y muy firme en sus posturas", señaló Paparazzi.

Además, el día a día también habría desgastado a la pareja: ella sería "desordenada y poco rigurosa con la limpieza"; al contrario, él sería mucho más estructurado con respecto a esas cuestiones. "Habrá aprendido a hacer la cama y Cabré la dejó volver. Tiene un TOC, lo entiendo, pero que la haga él", disparó Yanina Latorre el miércoles, muy filosa sobre Laurita, ante los rumores de reconciliación con Cabré.

Consultada por BigBang sobre aquella ruptura con el actor, Laurita respondió: "Lo que pasó es que nunca había convivido con nadie, ni había proyectado a futuro con nadie. Y me dejó eso: lo lindo que es compartir… En ese aspecto, yo era un poco egoísta porque siempre viví sola y siempre fui e hice mi laburo sola. Entonces aprendí eso… Lo lindo que es compartir, lo lindo que es acompañar y que te acompañen".

Y agregó: "Está bueno proyectar y quizá también tuvo que ver con la edad. Estoy un poco más grande y me llegaron las ganas de decir: ´Tengo ganas de pensar a futuro´. Con él no se dio, pero no lo vivo como una frustración. Para nada. En mí, esa relación despertó cosas que quiero para mí y para mi vida, y que antes capaz no sabía que quería".

De concretarse, esta sería la segunda vez, al menos de manera oficial, que Laurita y Cabré se reconcilian. La primera separación ocurrió a comienzos de la cuarentena, cuando la rubia aseguró que los problemas de pareja habían comenzado durante el verano, pero que se intensificaron durante el aislamiento. Por eso, aunque pasó la primera etapa de la cuarentena en el departamento de Cabré, Laurita regresó a su hogar con la decisión de la separación ya tomada.

Si bien había resaltado que la separación era definitiva, Laurita siempre manifestó su amor por la hija que Cabré tuvo con "La China" Suárez. “La extraño más a Rufina que a él. Compartí tres años de su vida, pero cuando uno corta el lazo con alguien, está bien hacerlo con toda la familia porque sino se hace más difícil. Yo no quisiera que él tenga contacto con mi familia o mis amigos”, había dicho en el programa Implacables (El Nueve).