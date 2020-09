Herencia argenta: el curioso reclamo de uno de los hijos de Wanda Nara por su vida en Europa

Después de reconocer que veía poco probable la posibilidad de instalarse de nuevo en la Argentina, Wanda Nara compartió un diálogo que mantuvo con su hijo Benedicto. En la grabación, el nene de ocho años le recrimina a su mamá la falta de dominio que posee del español. El divertido ida y vuelta.

La empresaria se instaló en París junto a sus cinco hijos, quienes retomarán la escolaridad en breve. Todos ellos asistirán a un colegio bilingüe en París y sumarán así otro idioma, además del italiano, el inglés y el español que, según su madre, todos dominan a la perfección.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Quiero ir a una escuela en español", le pidió Benedicto a su mamá. "Sé hablar mucho más inglés que español", sumó el segundo hijo de la modelo, con un marcado acento italiano. "¿Por eso vos querés ir a un colegio en donde te enseñen español?", indagó la rubia. "Sí, si quieren que hable mejor español, sí".

No conforme con la respuesta de su hijo, Wanda le remarcó que domina bien la lengua nativa de sus padres. "Pero para mí lo hablás muy bien, de hecho ahora me estás hablando en español", destacó. "Sí, pero a veces no lo sé hablar bien".

"¿Con tus hermanos en qué (idioma) hablár?", indagó Nara. "En italiano", respondió sin dudarlo Benedicto. "¿Por qué no prueban hablar en español entre ustedes?", le propuso. "Porque no nos gusta hablar mucho en español", resumió.

Minutos después, Wanda compartió otro video en el que se la puede ver a su hija Francesca. En el mismo, la nena se queja de tener que regresar a clases, aunque está contenta con la elección de su madre y ya practica su francés.