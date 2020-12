Herencia Maradona: el batacazo de Morla, los diez millones "ocultos" y el reclamo italiano que podría dinamitar todo

La semana que viene, el apoderado y amigo de Diego Maradona mantendrá una reunión con Sebastián Baglietto, el administrador de la sucesión designado por los cinco herederos del ex futbolista. Se espera que el abogado le entregue un listado con todos los bienes del "Diez", así como el acceso a las millonarias cuentas bancarias. La duda por un faltante de diez millones de dólares y qué sucederá con las causas penales en Estados Unidos que Maradona le inició en vida a Claudia Villafañe.

"Matías está muy dolido por la decisión de no permitirle despedirse de su mejor amigo. Sin embargo, presentará todo sin problemas y cumplirá con todos los requerimientos legales. Las cuestiones personales con algunos de los herederos corren por otra vía", confiaron a BigBang desde el entorno del socio de Maradona.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El listado que Morla le acercará a Baglietto incluye: tres autos BMW (que se encuentran en la Argentina), cuentas bancarias (en Dubai, Mónaco, Argentina y México) con una liquidez de diez millones de dólares, la documentación de las dos bauleras contratadas por Maradona para resguardar desde trofeos hasta parte de su colección de costosos relojes (hay uno en la Argentina y otro en Dubai). Además, Maradona tenía un lujoso Rolls Royce y un BMW en Dubai (para venderlos los herederos deberán iniciar una sucesión en Asia), el famoso tanque de Bielorrusia y una moto.

Quien logró una unidad temporal entre Diego Jr, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando fue Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y el abogado que representa al hijo menor del ex futbolista en la sucesión. "Mario les hizo entender que tienen que moverse en bloque para poder agilizar los trámites y evitar las dilaciones que podrían durar años", señalaron fuentes cercanas a la familia. "No hay un reconocimiento de hermandad, ni nada que se confunda con un vínculo familiar. Los cuatro hijos mayores de Maradona entendieron que si se dividían, iban a perder más dinero".

El principal "enemigo" es Matías Morla, pese a que tiene un buen vínculo tanto con Jana, como con Diego Jr. La mala relación con Dalma y Gianinna es pública (intercambiaron más de una denuncia penal en los últimos años), pero se profundizó después de la muerte de Maradona. "El último deseo de Diego fue que sus hermanas se quedaran con parte de las regalías de la marca Maradona y Matías está comprometido a cumplir con la última voluntad de su amigo. No pudo darle el velorio que quería y que incluso detalló en una misiva. Así que hará lo posible para que las hermanas de Diego reciban lo que él les dejó".

En las últimas semanas, Morla se convirtió en el abogado de las cinco hermanas de Diego (quienes a su vez mantienen una disputa con las hijas de Claudia). Además de representarlas en el marco de la investigación judicial que busca determinar cómo sucedió la muerte de Maradona, el abogado les prometió que les cederá la mitad de las ganancias de Sattivca, la empresa propietaria de la mayoría de las marcas vinculadas al "Diez" y una de las usinas de generación de dólares con la que se continuará facturando, pero ya no en beneficio de los cinco hijos de Diego.

La alianza con las hermanas de Diego no cayó para nada bien entre los herederos. "Él dijo antes de morirse que quería dejarles ese ingreso a sus hermanas, porque fueron las menos beneficiadas en todos estos años, pese a todas las barbaridades que se dijeron sobre ellas". Y la decisión no la tienen los hijos de Maradona, pese a lo que se presume. En efecto, Diego formalizó su sociedad con Morla en vida y lo que hará el abogado será cederles el 50 por ciento de las ganancias.

Mientras que los hijos de Maradona se anticiparon y dejaron trascender un faltante de al menos 10 millones de dólares, el apoderado del ex futbolista viajará en las próximas semanas a Estados Unidos para continuar con el litigio millonario contra Claudia Villafañe. "Quienes tienen que pagarle al abogado y continuar con el proceso son los herederos. Pero ahí hay un conflicto de intereses, porque está claro que tanto Dalma, como Gianinna, no van a ir contra su madre. Si los otros herederos no avanzan, se corre el riesgo de que la causa se cierre y que los departamentos que Diego reclamó en vida jamás se incorporen al patrimonio sucesorio".

Otra de las tormentas que se avecinan es la italiana. "Diego todavía tiene una deuda millonaria con el fisco y Diego Jr. vive y tributa en ese país, por lo que podrían quedarse con la parte que le corresponde al hijo mayor de Maradona. Ahí los hermanos deberán definir si se dividen la deuda del fisco o si el italiano deberá dar una pelea mayor contra sus hermanos para salvaguardar su herencia".