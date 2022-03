Hermetismo absoluto: internaron al papá de Tini Stoessel y está "delicado" en terapia intensiva

Alarma y preocupación. Alejandro Stoessel, papá de Tini e histórico productor de televisión, fue internado de urgencia en el sanatorio de la Trinidad de Palermo. Si bien la familia se negó a brindar más precisiones, se supo que su cuadro es "complicado" y que se encuentra en la unidad de terapia intensiva.

La información fue confirmada por la periodista Pilar Smith, quien lo comunicó a través de sus redes sociales: "Mucha fuerza para la familia Stoessel. Alejandro está internado. Su estado es delicado, pero estable. La familia pide respeto y privacidad en este momento difícil".

De acuerdo al diario Clarín, la internación tuvo lugar el miércoles por la noche por un cuadro de "sangrado abdominal". Se trataría de una patología preexistente que se complicó en las últimas horas y su cuadro de salud es "complicado".

Al momento, la cantante y su familia no se pronunciaron sobre el duro momento que atraviesa el productor. "No me interesa decir nada", fue la esquiva respuesta que Mariana (pareja de Alejandro y mamá de sus dos hijos) le dio al portal PrimiciasYa.

La última publicación que Tini compartió en sus redes sociales data del lunes, dos días antes de la internación de su padre, desde Bolivia, país al que viajó para realizar una serie de recitales. "Hoy, último show en Tarija. Gracias. Y el 21 de marzo nos vemos con mi nuevo show en Buenos Aires. ¡Ayyyyy!".