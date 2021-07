Hermosa conexión: Pampita relató cuándo sintió la presencia de su hija Blanca

Son momentos de mucha sensibilidad y amor constante para Carolina Ardohain. A punto de dar a luz a la primera hija que tendrá con su marido Roberto García Moritán, Pampita mantiene su trabajo en Pampita Online, su programa, y también en Showmatch, donde es jurado de La Academia.

Rodeada del cariño de su esposo y también de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, la modelo se prepara para convertirse en mamá nuevamente. E inmersa en un momento tan especial, Pampita relató que recibe señales de Blanca, su hija mayor, que falleció en 2012.

La conductora relató en Intrusos en qué momentos siente esa comunicación con su pequeña. Lo cierto es que cada 8 de septiembre, desde 2012, representa una jornada durísima para ella porque es la fecha del fallecimiento de Blanquita, que estuvo varios días internada por un virus, que le causó complicaciones que derivaron en una neumonía hemorrágica que terminó con su vida, cuando sólo tenía seis años.

Durante esas fechas, Carolina postea diferentes mensajes. En el último aniversario, escribió: “Blanquita hermosa, llena de magia, cierro mis ojos y escucho tu risa contagiosa, te veo bailando y girando con esos ojitos negros llenos de luz, tu pelo largo al viento y esa cara llena de alegría! Ahora la que me abraza en las noches sos vos”. De esa forma, daba a entender que esa conexión sigue siempre presente.

Además, en una historia de Instagram, la modelo dio a conocer un video de Blanca jugando con Bautista, que conmovió a todos. Ahí se los veía divertirse en el muelle de un lago. Y ella le agregó la frase: “Siempre e mi corazón”. Por otra parte, aunque sin mencionar a su pequeña, Ardohain había dicho en una nota: “Tengo un motor adentro muy fuerte que me motiva a disfrutar de las cosas simples y a mano, soy muy consciente de que la vida es una sola, y creo mucho en Dios, así que si me tiene acá en esta tierra es para vivirla al máximo”.

Y continuó: “Busco todo el tiempo, me pregunto siempre si estoy haciendo lo más que puedo para aprovechar cada día de mi vida. No me rindo nunca. Pienso en qué ejemplo van a tener mis chicos de cada experiencia, en qué les va a quedar, y cada uno elige según cómo puede y quiere, pero yo elijo vivirlo de esta manera”.



Pero ese no fue el último recuerdo público a la chiquita. El sábado 15 de mayo de 2021, fecha en la que Blanca hubiera cumplido 15 años, la modelo y el actor chileno organizaron un homenaje especial en el que se reunieron con sus parejas e hijos. De esa forma, le dedicaron un hermoso recuerdo a la pequeña. Durante la jornada, los allegados a la modelo publicaron algunas fotos en el que se vieron una suelta de globos blancos y un hermoso portarretrato con una foto de Blanca.

En esta ocasión, Pampita le dedicó más palabras a su hijita y relató cómo es la conexión que siente. “Ella me manda señales”, admitió la modelo. Y agregó: “Y sentí su presencia cuando encontré a Roberto en mi vida”.



En ese sentido, la modelo agregó, visiblemente emocionada, sobre las sensaciones que tuvo sobre el recuerdo de Blanca: “Cuando encontré un hombre con los mismos sueños, que era lo que yo realmente anhelaba, sentí sus señales. Sentí esa conexión”.

También agregó: “Yo quería tener un compañero, y tener a alguien que me amara de la misma manera que amaba yo. En ese sentido, sí lo sentí, pero todo lo extra que vino después fue mágico y maravilloso, pero no se lo adjudico a Blanca sino al destino, a Dios, al Cielo”

Y, finalmente, Pampita dijo: “Hay que buscar. Yo el amor lo busqué siempre. Me encanta siempre estar acompañada, tener al amor de mi vida. A pesar de tener una carrera exitosa, una familia hermosa, en el amor fue algo en lo que nunca me rendí”.