Hernán Drago contó que sufrió acoso y que una mujer le ofreció dólares a cambio de sexo

La popularidad de Hernán Drago creció en este último tiempo, sobre todo gracias a su participación en el programa Bienvenidos a bordo, que conduce Guido Kaczka, por la pantalla de el Trece. Pero la carrera del modelo estuvo a punto de quedar trunca debido a que sufrió reiterados actos de acoso sexual durante sus inicios. De acuerdo con sus dichos, le llegaron a ofrecer trabajo a cambio de sexo.

Durante una entrevista con Es por ahí, conducido por Guillermo Andino, Drago contó que comenzó a trabajar como modelo cuando cumplió 17 años. "Fue un booker, el que se encarga de manejar la agenda del modelo y de vincularlo con el cliente. Yo había hecho unos castings internacionales desde Argentina, y a la semana me llamó el booker para decirme que había quedado", comenzó.

Y continuó: "Y para mí era un gran logro en todo sentido, laboral, económico, tenía que viajar a Nueva York y no conocía. Me podía abrir un gran camino. Me dijo que había quedado seleccionado en un casting internacional, que se había hecho en un montón de países. Pero que no era así nomás. Que si quería tener ese trabajo me tenía que acostar con él. Mi booker me lo dijo abiertamente, era un hombre".

Hoy, a sus 45 años, recuerda aquel episodio como uno de los más dolorosos y duros de su carrera. "Yo le contesté que me pasara los castings para los que creyera que tenía condiciones, a los que no, no me los pase. Y que no me vuelva a mencionar más nada. A las dos semanas me volvió a llamar este chico, se ve que presionado por el cliente que necesitaba llevarme, por el que yo quería que pague cierto precio", explicó.

Según contó, a los pocos días entró a la agencia un trabajador nuevo que, al presentarse, les pidió que si tenían alguna incomodidad que se lo contaran. Fue en ese momento que Drago aprovechó esa oportunidad para quitarse al booker de encima, pero en la agencia no le creyeron su historia. "Le dije lo que me pasaba con el chico, y el me dijo ‘qué bárbaro. Este chico está hace rato’. Le dije que le creyera a él o a mí", reveló.

Tras haber pasado dos semanas y al ver que no hubo novedades, Drago agarró su book y abandonó la agencia. "Nunca más volví a trabajar con esa agencia. Por supuesto que al cliente lo perdí y no hice más nada. Empecé a trabajar con una agencia que era competencia de ellos, y empecé a viajar por un montón de lugares, y eso que me pasó quedó ahí”, contó, recordando que al final su carrera siguió y modeló por Europa, Estados Unidos y Argentina.

Finalmente, el modelo recordó que no fue la única situación "incómoda" que sufrió en su carrera. “El otro fue en un contexto de trabajo. Había hecho la gráfica de una fragancia internacional y viajé por el mundo para presentarla. Cuando me estaba sacando una foto en un evento, una mujer se me acerca y me empieza a piropear. Me dijo: ‘si tengo que pagar, pago’. Esto fue hace 15 años, en ese momento me reía y hasta le dije: ‘¿cuánto hay? Me dijo: ‘hasta 10 mil dólares pago’. Me lo tomé con humor y ese año cambié el auto”, concluyó, entre risas, a modo de broma y ante la incredulidad de Andino.