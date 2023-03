"Hicieron un montón de recortes": la trama oculta de la desvinculación de Fiamma en MasterChef

Su aparente renuncia sorprendió a propios y extraños. Fiamma Albisini, la participante de MasterChef, se bajó repentinamente del programa, aun habiendo conseguido su delantal con su nombre en las emisiones anteriores por "incompatibilidades" entre sus rol como influencer y el contundente contrato que exige el exitoso ciclo televisivo que se emite por la pantalla de Telefe.

"Tengo una noticia buena y otra mala para darles. Lamentablemente, Fiamma acaba de decidir que no va a continuar en el programa. No puede compatibilizar su trabajo con la competencia", explicó la conductora Wanda Nara sin entrar en mayores detalles, antes de habilitar que un jugador más ingrese al reality.

La decisión se celebró entre los preclasificados, claro está, por el lugar extra, y en el programa mucho no se profundizó sobre la decisión para evitar más polémicas al respecto. La ahora ex participante era una de las que concursantes que estaba más expuesta en MasterChef debido a su rol como influencer, el cual comenzó cuando se enfrentó a la triste noticia de que su hija tenía parálisis cerebral, y pidió ayuda y solidaridad a sus seguidores.

"Es como si fuera una bebé de dos meses en el cuerpo de una niña de seis años", explicó Fiamma a los jurados Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. "Pero es muy inteligente, tiene mucha memoria, es la luz de mis ojos", continuó.

Esa participación enterneció profundamente al público y los jurados, que la aceptaron para que sea parte del programa. Quienes todavía no la conocían por las redes sociales, se vieron interpelados por la delicada historia de vida de la mujer de Rosario y su hija de seis años.

Pero la verdadera razón por la cual Fiamma se bajó fue otra, y ella misma se encargó de reconocerlo en sus redes sociales. Según su testimonio, el trabajo que hace para la fábrica de ollas Essen no era compatible con la participación en el reality."¿Por dónde empiezo? Es muy largo de contar esto. En enero yo arranco a hacer los castings y en todos, obviamente, conté que trabajo en Essen", comenzó explicando.

Y agregó: "¿Sí? De hecho el primer casting lo hice con un delantal de Essen, a las audiciones que tuve que ir a cocinar, que no pasaron en la tele, fui con las Essen, y siempre en todas las grabaciones de todas las audiciones, cuando me cuestionaban, 'trabajo en Essen: soy ejecutiva, soy empresaria'. Hasta ahí 10 puntos. Yo preguntaba: che, ¿no pasa nada que yo trabajo en Essen con respecto al programa, que tienen otras marcas? 'No, no pasa nada', me decían'".

"El primer día, que yo aparezco cocinando con el vestido, hicieron un montón de recortes, porque yo ahí conté que trabajaba con las redes, que era empresaria de Essen, que tenía muchos hijos. Obviamente todo eso lo recortaron y solamente pusieron que soy influencer y que tengo a Emily, y todo lo otro lo cortaron. Pero bueno, es televisión, es así, ya lo sabemos", continuó explicando la joven.

"Cuestión que, para mi sorpresa, entro. Porque yo pensé que nunca iba a entrar. Es como que me metí para jugar, tipo 'es una experiencia más, me meto y veo qué onda, porque yo ni en pedo me voy cuatro meses Buenos Aires', porque te tenés que ir cuatro meses a vivir a Buenos Aires hasta que se terminen las grabaciones", detalló Fiamma. "Yo dije 'ni en pedo, lejos de mis hijos' y vivir en Buenos Aires con el caos, ¿cómo voy a hacer con todo? No", añadió.

"Para mi sorpresa, entro. Yo decía '¿en dónde me metí?'. Cuestión que arracan las grabaciones, hago el morrón relleno. Ese día vuelvo a preguntar a la producción si no pasaba nada. 'No, quedate tranquila, Mientras no menciones la marca al público no pasa nada'. Llega el momento de firmar el contrato y yo me pongo a leerlo en detención, porque Helguita, la dueña de Essen que es abogada me dice 'prestá atención porque quizás te hacen pisar el palito con algo y nos llevamos una sorpresa'", relató Fiamma sobre los consejos que le dio Helga Yasci, directora de Essen.

"Cuestión que en ese contrato había una parte donde especificaba que uno tiene que tener exclusividad con sus marcas. Entonces yo digo 'che, ¿qué onda? Porque yo no voy a dejar de promocionar Essen porque es mi trabajo. Yo vivo de esto. Entonces, queda raro que te paguen exclusividad con otra marca, pero vos en tus redes tenés otra. Esa es la cuestión, que no era compatible la publicidad de sus marcas con una empresa donde yo trabajo. Entonces yo dije 'yo no voy a firmar esto porque ni en pedo dejo de trabajar de lo que amo, porque Essen es mi vida'. Así que pedí la baja del programa", aseguró la influencer.

"A todo esto, el último día el productor me dice '¿vos en serio vas a bajarte del programa? Acá se te abren un montón de puertas, te empezás a hacer conocida, el premio'. Y yo 'mmm, no'. O sea, a Essen no lo cambio por nada porque es mi vida y no lo voy a dejar por un minuto de fama. Aparte yo entré como un juego, para vivirlo como una experiencia, conocer a esa gente famosa, saber qué se siente estar en un programa. Yo no entré para ganar o hacerme megafamosa y estar en la televisión. La realidad es que esta es mi vida", detalló la influencer.

En las siguientes historias en su red social, Fiamma le explicó que, a todos los fanáticos y fanáticas de ella que le transmitieron su apoyo, no pudo decirles nada del programa para no adelantar nada que no haya sucedido. También, la influencer confirmó que intentó modificar el contrato para que se le permita participar, pero que no hubo caso. "Si no, hagan campaña que vuelva Fiamma a MasterChef", sentenció la joven.