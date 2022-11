"Hipócritas" y "giles": los polémicos mensajes de la hermana de El Noba a cinco meses de su muerte

Lautaro Coronel, más conocido como “El Noba”, el trapero de la zona Sur del Conurbano, falleció en junio de este año tras permanecer internado por más de nueve días en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Kirchner en estado de coma y "mecánicamente ventilado” luego del accidente que había sufrido el pasado martes 24 de mayo durante la tarde en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Pero a cinco meses de su repentino y triste final, su hermana, Martina Segovia, lo recordó en las redes sociales con varios enigmáticos y polémicos mensajes dirigidos a aquellos "hipócrita" que, según ella, solo lo extrañan por haber sido una importante fuente de ingresos. "Dicen que te extrañan cuando en realidad extrañan a su mina de oro", aseguró, visiblemente molesta.

Si bien no mencionó a nadie con nombre y apellido, la hermana menor del cantante compartió en sus historias de Instagram algunos postetos a cinco meses de su partida. "Otro tres más. Otro tres más que me cae la ficha. Otro tres más que no recibo un mensaje tuyo. Otro tres más que no peleo con vos. Otro tres más que no estás y te extraño con toda mi alma. Otro tres más que no te tengo junto a mí", sostuvo.

El mensaje fue acompañado con una foto de El Noba -que falleció el 3 de junio pasado- durante el cumpleaños número 15 de Martina. "Te extraño, Lauti. Te extraño, hermano. Otro maldito tres que me enojo con la vida por no dejarme disfrutarte un ratito más. Otro tres más que no te tengo físicamente pero sé que estás junto a mí. Te amo. No hay palabras que alcancen para contar todo lo que siento cada tres", agregó.

Pero lejos de ser una publicación dedicada enteramente a su hermano, la joven le dedicó un párrafo pura y exclusivamente a aquellos que, según ella, se colgaron de la fama de El Noba y, tras su fallecimiento, desaparecieron. "Otro mes más que me tengo que bancar que gente hipócrita diga que te extraña cuando en realidad extrañan al Noba, a su mina de oro, el que los llevaba de viaje y de gira gratis, al que usaban para farandulear y no a Lauti, el flaquito tatuado que le dabas una moto y era feliz. Cuántas cosas que tengo que callar..."., escribió y avisó: "Por siempre juntos los cuatro. Todos creen conocerte pero estos giles no saben nada".

El cantante de trap y cumbia 420 de 25 años impactó el 24 de mayo contra un Peugeot 208 mientras iba a bordo de su moto y sin casco en el cruce de Luis Braille y Solís, en Florencio Varela. Como consecuencia, fue trasladado al hospital luego de que el conductor del auto (al cual le realizaron un test de alcoholemia, que dio cero) llamara al 911 y a emergencias. Finalmente, falleció días después a causa de las graves heridas ocasionadas por el accidente. Dos meses y medio después, la Justicia archivó la causa de "homicidio culposo" sin imputaciones contra Nelson Fernández Cáceres, el otro conductor, después de que la fiscalía determinara que no tuvo responsabilidad en el hecho.