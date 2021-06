Histriónico, narcisista, ansioso y depresivo: qué dice la pericia psicológica de Juan Darthés

El 4 de diciembre de 2018, frente a la Justicia de Nicaragua, Thelma Fardin denunció pública y legalmente a Juan Darthés por abuso sexual. De acuerdo con la actriz, el actor la violó durante una gira que realizó el elenco de la ficción Patito Feo, cuando ella tenía 16 años, el 17 de mayo de 2009. Según su voz -y un escrito judicial- ese día, después de un show, el actor aprovechó que se le había desmagnetizado la tarjeta y la invitó a pasar a su habitación en el hotel Holiday Inn.

Allí, la actriz relató que el actor la tiró sobre la cama, le corrió el shorcito, le hizo sexo oral y la penetró. El tiempo pasó, Darthés huyó a Brasil -de donde es oriundo y no existe la extradición- ante el avance de la Justicia de Nicaragua. Sin embargo, el pasado 7 de abril, la Justicia de Brasil aceptó comenzar a investigar al ex galán de telenovela por la denuncia de abuso sexual.

El Ministerio Público Fiscal de Brasil inició una investigación de oficio y realizó un pedido para que las pruebas recolectadas por la UFEM a pedido de Nicaragua estuvieran a disposición de la Justicia brasileña: "El Ministerio Público Fiscal de Brasil dijo que hay mérito suficiente para que se pueda abrir una causa contra Darthés", había advertido el abogado de Thelma, Arias Duval.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De esta manera, en las últimas horas la Justicia de Brasil dispuso el 30 de noviembre como fecha de inicio para el juicio oral: "Las pruebas fueron enviadas a Brasil y se presentó una acusación formal contra Juan Darthés que se encuentra a disposición del juez interviniente. Esto no quiere decir que Nicaragua desista del pedido de extradición. Pero esto sirve para que un juez en Brasil convoque a ambas partes para que expongan y decida como sigue la causa”.

A más de dos años del inicio de la causa, se dieron a conocer detalles del informe que resultó de la pericia psiquiátrica que se le hizo al actor y que se encuentra adjunto en el expediente. La evaluación la realizó un grupo de profesionales en Argentina, en diciembre del 2018, y se envió a Brasil para que se la tome en cuenta antes de la audiencia.

Los expertos que evaluaron a Darthés determinaron que se encontraba "lucido" y "orientado" en tiempo y espacio. "Está demacrado, ansioso y con palpitaciones. Presenta miedo hacia el exterior. Pide ayuda terapéutica para él y para su familia. No hay manifestaciones de odio o de agresividad, sí de decepción y nostalgia por su trabajo y por el desengaño con las personas", resalta el informe.

Y sigue: "Parece sentir empatía al conocer lo referido a otras personas. ,Se describe como un actor de exitosa carrera. Cuando narra lo acontecido públicamente, sobre las conductas de órdenes sexual, lo hace con voz entrecortada y, por momentos, con manifiesto dolor psíquico. Refiere desesperanza y su gestualidad expresa tristeza. Presenta llanto en dos oportunidades al narrar pensamientos con contenidos trágicos sobre su familia".

Parte de este documento fue dado a conocer este jueves en Los Ángeles de la Mañana y remarca que el actor no llegó a presentar "ideación suicida". Cabe remarcar que un año después de la realización de esta pericia, Fernando Burlando, abogado de Darthés, señaló que su defendido tenía pensamientos suicidas y que estaba muy deprimido por todo lo que vivió en los últimos meses.

De acuerdo con el documento, Darthés se mostró dispuesto a "defenderse" y su único deseo era "vivir en vida familiar". "Está lucido, orientado, con conocimientos de la situación. No tiene alteraciones patológicas. Tiene trastornos de sueño. Siente agotamiento durante el día. Cuenta con una inteligencia superior al término medio. Tiene una buena comunicación con su cónyuge y con sus dos hijos", resalta.

Y continúa: "Impresiona con cuadro de ansiedad, agorafobia y depresión. Tiene personalidad histriónica, narcisista, que no presenta una personalidad psicótica, que pueda llevar a actos violetos, recurrentes o seriales. No presenta rasgos característicos de perverso. No tiene pensamientos que evidencien el goce o el placer referido a otra persona. Se lo ve como una persona con empatía, capaz de identificarse con sus interlocutores".

Finalmente, el informe afirma que el actor es capaz de mantener la "coherencia" y "sinceridad" ante las consultas realizadas y concluye: "Demuestra la necesidad de revalidad sus capacidades y virtudes. Tiene una personalidad seductora, agradable. Tiene facilidad para relacionarse socialmente. Puede reaccionar con impulsividad, pero con límites. Tiene conciencia social de sus actos".

A principios de mayo, Darthés rompió el silencio en la televisión brasileña y desestimó la contundente carga probatoria en su contra por la denuncia de abuso sexual. "Finalmente me voy a poder defender. Desde el comienzo estoy a disposición de la Justicia brasileña. También queriendo ir a Nicaragua. Los abogados no me lo permitieron y menos mal que los escuché. No ofrecían garantías para mi vida", aseguró.

Cabe destacar que tanto su mujer, como sus dos hijos, se instalaron junto a él en un lujoso condominio de San Pablo. "No hice nada de lo que me acusan, soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. Es verdad que es algo que no se lo deseo a nadie. Pero gracias a Dios hoy estamos más fuertes y más unidos que nunca", finalizó, sin antes remarcar que es “inocente”.