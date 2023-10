"Hizo un trío conmigo y mi marido": la historia detrás de la enemistad entre Cirio y Ritó

Si algo le faltaba a Jésica Cirio, la modelo, conductora y empresaria que se encuentra procesada por enriquecimiento ilícito y lavado, luego de que su ex marido Martín Insaurralde apareciera en un lujoso yate en Marbella junto a Sofía Clerici, era que el pasado volviera a tocar a su puerta. "Hizo un trío conmigo y mi marido y ahora no me atiende el teléfono", había disparado años atrás, sin filtro, María Eugenia Ritó.

Resulta que una vez instalado el escándalo que involucró e involucra a Cirio, Insaurralde y Clérici, Ritó acudió a sus redes sociales para defenestrar a la conductora de Telefe. ¿Qué pasó ahora que las personas se olvidan de sus vidas y trabajos del pasado? ¿No tienen memoria? Nada que todo el país no sepa. Ja, ja, ja...", tuiteó apenas terminaba la entrevista a Cirio en el canal de la familia.

Y, minutos más tarde, agregó: "Y parece que también se olvidan de dónde salieron. Ja, ja, ja...". A partir de estos mensajes, en Entrometidos en la tarde (Net TV, a las 14.30) hicieron memoria y pusieron al aire antiguas y muy polémicas declaraciones de la ex vedette contra la modelo. "Todo el mundo sabe que se hizo conocida por mí y que ha estado conmigo y con mi marido. Eso salió", exponía hace tres años en una entrevista radial que le brindó a Marcelo Polino.

El recuerdo volvió a hacerse presente gracias a Carlos Monti. "Pero ahora es la mujer de un intendente", la interrumpía una entrevistadora. "¿Y qué? Yo también fui la mujer de Marcelo Salinas", contestaba la vedette. "¿Sabés las veces que le escribí por Instagram y ni me respondió? Y me respondió de una manera una vez y después no me respondió nunca más", recordaba, completamente consternada por el desdén de quien fuera su amiga.

Las agazapadas acusaciones están relacionadas a los rumores que desde hace años atraviesa la carrera de Cirio, los cuales aseguran que la ex esposa de Insaurralde era dama de compañía a cambio de dinero. "Lo que ella haga con su culo me chupa un reverendo huevo", alegaba Ritó en la entrevista. "Pero de todas maneras me parece que se portó mal porque se olvida quién es y las cosas que hizo", agregaba. "Todo el mundo sabe perfectamente quién es Jésica Cirio. ¿Ahora es qué? ¿La señora de qué? ¡Pero por favor te lo pido, mi amor!", protestaba la actriz. "Porque se olvida de quién es, de dónde viene y las cosas que hizo", sumó en aquella ocasión.

Cabe recordar que Cirio viene de hacer algunas apariciones televisivas donde dio algunas explicaciones sobre la vida que llevaba hasta el año pasado, cuando terminó su relación con el ex intendente de Lomas de Zamora. Primero estuvo en El Noti de la Gente, por Telefe, y allí contestó algunas preguntas de sus colegas, que estaban ávidos de saber cuánto conocía la mujer respecto al patrimonio del padre de su hija Chloe. Luego estuvo en La Peña de Morfi y habló con Georgina Barbarossa, quien también le preguntó sobre el escándalo que la tiene contra las cuerdas.

El lunes en su programa, Barbarossa confesó que se quedó con dudas del reportaje. "Sinceramente no entiendo. Yo antes de la nota hablé con ella. No somos amigas, somos compañeras y no hemos trabajado tanto juntas, pero me parece un encanto de persona", reveló. "Sinceramente, no la quería hacer sentir tan incómoda. No le podía decir ‘nena, ¿no te das cuenta de que 2+2 es 4? Porque yo también trabajo desde los 17 años. ¿Cuántos viajes puede pagar él con ese sueldo?", opinó.