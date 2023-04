"Hola, mamá...": el golpe bajo de Nicole Neumann, sus hijas de rehenes y la pelea por Pascuas

Ni Navidad, ni Año Nuevo y ahora también Pascua. Nicole Neumann lleva meses sin hablar con su hija mayor, Indiana; quien después de pedirle a su madre que dejara de exponer en los medios detalles de los conflictos familiares con Fabián "Poroto" Cubero, decidió armar las valijas, abandonar la casa que compartía con la modelo e instalarse junto a su papá, Mica Viviconte y Luca.

Neumann intentó en un principio acallar los rumores, que se dispararon después de que la adolescente de quince años se negara a viajar junto a su madre al extranjero en al menos tres oportunidades. En su momento, la modelo sostuvo que la joven le tenía fobia a los aviones. Con el correr de los meses, la distancia se tornó cada vez más "incareteable" y el propio Cubero reconoció en una entrevista que madre e hija estaban distanciadas.

De inmediato, la modelo cruzó a su ex pareja con durísimas declaraciones en las que no sólo no negó la pelea con su hija mayor, sino que se alineó con el pedido original de la adolescente (el mismo que ella misma inclumplió y que ofició como disparador de la decisión de Indiana de irse a vivir con su papá). "Hay menores que leen y mi trabajo como mamá, mi función, es cuidarlas y protegerlas, y es lo que voy a hacer. Yo las voy a proteger mediáticamente y públicamente como corresponde", se limitó a declarar.

La tensa paz que se había alcanzado días atrás terminó de romperse este fin de semana largo, cuando Indiana (una vez más) declinó la invitación de su madre y decidió celebrar la Pascua junto a Cubero y Viciconte. Nicole, por su parte, viajó a Paraná junto a sus otras dos hijas (Allegra y Siena) para acompañar a su novio, el corredor Manu Urcera.

Durante el fin de semana, la modelo compartió historias en la que se la puede ver junto a sus hijas y su futuro marido. "Pascuas, hoy en autódromo. No se deja solito a nadie", disparó la modelo desde Paraná. Luego, sumó una llamativa reflexión que llamó la atención de sus seguidores y de sus detractores: "No le digas a la gente dónde te duele, porque ese será su lugar favorito para golpearte".

Mientras Neumann activaba sus redes sociales, Viciconte y Cubero compartían videos y fotos del multitudinario festejo familiar que organizaron en su casa y del que, por supuesto, participó Indiana; quien no sólo autorizó que se publicaran esas fotos, sino que además posó contenta junto a los familiares de la influencer que viajaron especialmente de Mar del Plata.

No conforme con lo que sucedía, Nicole volvió a picarla desde su Instagram y subió´al ring a su hija Allegra. ¿Qué hizo? La modelo compartió un mensaje que la adolescente le mandó el ocho de febrero agradeciéndole por el viaje a Europa, el mismo en el que Neumann anunció su compromiso con el corredor.

"Hola ma, te quería agradecer por el viaje. La pasé re bien. Me encanta pasar tiempo con vos, sos la mejor del mundo y me hacés muy feliz. Te amo muchísimo. Estoy agradecida de ser tu hija. Te amo", fue el mensaje de Whatsapp de "Allu" que compartió dos meses después la modelo, al tiempo que destacó: "Estos son mensajes y momentos que me llenan el alma a un nivel inexplicable. Allegra con doce años recién cumplidos. Sos un regalo de la vida. Yo soy la agradecida de que me hayas elegido como mamá".

Cabe destacar que Allegra cumplió doce años el seis de enero, casi un mes antes de enviarle ese mensaje a su madre; mensaje que recién ahora la modelo hizo público, justo cuando muchos de sus seguidores le preguntaban en las redes el motivo por el cual su hija mayor, una vez más, no celebraba las festividades con ella. ¿Ingenuo?

La respuesta, como era de esperarse, no tardó en llegar. Horas después, Cubero compartió una foto con Indiana, en la que se lo podía ver llevando a su hija mayor en horas de la mañana al colegio. "Carita iluminada", destacó el ex futbolista. ¿Se viene la respuesta de la modelo?