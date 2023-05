Holder atacó a Bendita y a Beto Casella: “¡Están jugando con la salud de un ser humano!”

“La televisión siempre levanta cosas de mierda y cosas que a ellos solo les genere raiting, problemas y conflictos”, apuntó Tomás Holder contra el programa de Beto Casella, tras el informe con tono humorístico que hicieron sobre su trágica noche con las drogas.

En los últimos días el ex participante de Gran Hermano reveló que casi pierde la vida en una fiesta electrónica luego de mezclar distintas drogas. En ese entonces, Holder contó: “Dios me dio una segunda oportunidad y esa persona que yo veía era un ángel que me mandaron”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En su relato, el rosarino contó que estaba por “quedarla” pero que una persona lo ayudó a “revivir”. Sin embargo, dijo que cuando se recuperó y quiso agradecerle, no había nadie. En base a esto, en Bendita realizaron un clip de su relato mediante sketches graciosos.

Horas más tarde, Holder compartió una foto de su torso desnudo y afirmó: “Que sigan hablando a mis espaldas jajaja”. Minutos más tarde, la temperatura le subió a la cabeza y compartió un video en sus historias: “Vengo a hablar un poco de esto porque ustedes saben que yo nunca me prendo en los bardos, en los quilombos. Vieron que una banda de veces en la televisión hablaron mal de mí y nunca dije nada, pero ahora están jugando con la salud de un ser humano y creo que no es algo gracioso”.

Seguido a esto, el joven que ya estaba cansado y “harto” de los comentarios de los panelistas del programa de Casella, desarrolló: “La televisión siempre levanta cosas de mierda y cosas que a ellos solo les genere rating, y problemas y conflictos. En solamente tres días junté más de 4 millones de pesos y ni un canal de televisión me levantó, sólo levantan lo que a ellos les sirve y eso es una cagada”.

Por otra parte, Holder reveló que su historia ayudó a muchas personas e incluso muchos jóvenes contaron que gracias a él pudieron dejar las drogas: “Están levantando una nota que ayudó a muchísima gente que hoy en día me ve en el boliche y me dice que por haberme escuchado está dejando las drogas o cambiando la cabeza. Entonces, ¿reírse de eso? Media pila, posta”.

En esa misma línea, consideró que los comentarios “mala leche” de los panelistas, pueden ser por resentimiento social: “Hay periodistas de mierda, como gente así, que suben esas cosas, gente fracasada que labura en esos programas de mierda, por dos pesos de mierda. Levantan cosas que les sirve porque con 21 años yo estoy triunfando y los que digan que no pueden venir y agarrarme las dos pelotas con las manos"

Además, Holder agregó: "Estoy triunfando, viviendo un sueño, lo que todo pibe de 21 años quizás querría vivir. Vivo de lo que me gusta, tengo mis horarios, gente a mi alrededor que me encanta y me hace bien". Por último, el joven agregó: "El que diga que no, que soy un boludo, que venga y me agarre las pelotas con las manos y dé la cara. Todos estos periodistas son una mierda, todos, todos... levanten cosas buenas, cuando hago obras de caridad, levanten eso que ayuda a la gente, no toda esta porquería con su circo barato, con sus programas de mierda".