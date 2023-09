Holder, en off side: Brian Sarmiento la clavó al ángulo y lo acusó de no tener códigos

Uno de los escándalos de las primeras semanas de Bailando 2023 fue el cruce entre Tomás Holder, su bailarina Agostina Caute y su ex coach, el chileno Davo Fredes. La protesta pública del ex Gran Hermano sobre su entrenador, derivó en que lo corrieron de sus funciones. Ahora otro participante del reality, el ex futbolista Brian Sarmiento, apuntó contra el musculoso influencer y lo liquidó por su reacción al conflicto: "No tiene códigos".

La evaluación la hizo en Desayuno Americano y todo comenzó cuando Paulo Vilouta lo encaró sobre el tema. "Yo a él no lo crucé ni nada. Lo que yo dije ahí es que nosotros, como famosos, como figuras, tenemos que cuidar a la gente que está atrás. Tanto a la gente de maquillaje como a los de vestuario", explicó el ex Newell's Old Boys.

Luego reflexionó sobre su actual participación en el certamen de baile y se refirió a su coach y compañera bailarina, y jerarquizó su importancia en este momento. "Con Sol y Topi convivimos cinco horas al día. Los veo más que a toda mi familia y ya empiezan a una familia. A lo que yo voy, donde él no tiene códigos, es a la hora de tomar una decisión", señaló Sarmiento.

"Yo no sé la interna, puede que no se lleven bien, que no le guste cómo ensayan, pero se arregla puertas adentro", aseguró, categórico, respecto a la falla que expuso del ex Gran Hermano, quien expuso públicamente las diferencias que tenía con Fredes y lo corrió de su trabajo con ellos.

Quien, tras esas palabras, intentó relativizar el comportamiento de Holder, fue Carlos Monti. "Hay que entender lo siguiente: él viene de un reality donde era muy individualista todo, pero vos venís con los códigos del fútbol", comparó.

"No, pero no se justifica", respondió Brian. "Son códigos de las vida, más que del fútbol. Imaginate que vas a una empresa y hay dos personas, y una no se lleva bien con la otra, y a esa la echan por esto, por esta persona que dice 'ay, no me llevo bien. Me pareció de malo", aseguró. "Ojo, pueden cambiar de coach. Lo que pasa es que no me gustaron las formas", agregó.

"Ellos trabajan todo el día. Salen a las 7 de la mañana y vuelven a las 22 y económicamente no es que ganan mucho. Por eso, no podés jugar con el trabajo y el dinero de las personas", concluyó Sarmiento, tan rápido para el debate como lo era en las canchas.

Lo cierto es que el conflicto entre Holder y Caute contra Fredes, derivó en una charla en el medio del programa, donde el rosarino apuntó contra el chileno, quien lo acusó de haber faltado a ensayos y llegado tarde, descuidando el rendimiento del equipo.

"Yo no falté a los ensayos porque me quedé dormido o me quede en mi casa boludeando. Tuve neumonía y la doctora me decía que no podía. Lolo (la jefa de coachs) viene y me pregunta por las quejas y le digo que no me siento contenido para nada y Davo conmigo no tiene comunicación, no me habla ni pregunta cómo estoy, para saber que podemos mejorar. Un coach también está para eso", disparó el influencer en medio de la pista.

Fredes explicó que, mientras que él decía eso, en sus redes sociales se lo veía en eventos públicos y haciendo salidas nocturnas. "Yo gracias a Dios no dependo del Bailando pero dejé otros trabajos por enfocarme en el programa", contestó Davo ante la inminente salida del equipo. Aunque antes de eso contraatacó con firmeza y fue muy duro con la personalidad de su rival. "Lo de Tomi no es un problema de ego, sino de que él piensa que la gente es desechable", sintetizó.