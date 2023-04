Holder fue acusado de "estafa" y conductas "inapropiadas" con menores de edad en Uruguay: "Fue un chiste"

Mientras se prepara para ser parte del Bailando por un sueño, ciclo que será conducido por el propio Marcelo Tinelli en la pantalla de América TV, Tomás Holder protagonizó dos grandes escándalos en Uruguay. En primer lugar, el musculoso influencer fuer acusado de estafar a un reconocido shopping del país vecino que había contratado sus servicios. Si bien le habían abonado y cumplido todos sus caprichos, el ex Gran Hermano no asistió.

Pero en las últimas horas, el ex hermanito fue señalado de haber tenido “conductas inapropiadas” con menores de edad de un colegio privado uruguayo a raíz de un polémico video donde se lo ve enviándole un mensaje a un chico. “Joaco, ¿cómo estás, todo bien? Mirá a dónde voy a venir a buscar chicas. Chanan”, se lo escucha decir al primer eliminado de la casa más famosa del país mientras mostraba la fachada del colegio Areteia Bimbully.

La viralización de este video despertó la indignación de los padres de los alumnos de la institución educativa ubicada en la ciudad uruguaya de Canelones, los cuales elevaron un reclamo a las autoridades del mismo. Esto, claro, está, provocó que los directivos del colegio emitieran un contundente comunicado contra Holder, quien no dudó en salir a hacer su propio descargo a través de las redes sociales. "Bueno, me levanto y veo esas noticias que me dan mucho por las pelotas", dijo.

El influencer utilizó las historias de su cuenta de Instagram para defenderse y cuestionar la actitud del colegio. "Más que nada porque saben que fue en chiste, saben que siempre hice ese personaje en TikTok, me dicen ‘situación de menores’...Hace un mes y pico, yo estaba en el auto con una amiga uruguaya que tiene un hijo, Joaquín, que es chiquito, debe tener 11 o 12 años, que me pidió un video a modo de chiste y lo hicimos”, explicó.

Y siguió: “Me molesta mucho que todos los medios siempre quieran hacerme quedar mal o como una mala persona, cuando no lo soy. Estoy cansado, pero más que nada salgo a aclarar porque esto sí me parece que es un tema que puede ensuciarme bastante. Así que no estoy dispuesto a ensuciarme por algo que fue en tono de chiste, entre familia, entre amigos, que saben que no va a pasar, que saben que tengo una reputación impecable, nunca hice nada malo”.

En su descargo, el voluptuoso ex concursante de GH compartió la conversación que tuvo con su amiga, quien se mostró sorprendida por las acusaciones, para terminar de aclarar la situación. “No estaba ni al tanto de lo que había pasado (...). Este es el colegio de Joaco y yo estaba presente, así que sé que fue en tono de broma. Obvio que lo voy a aclarar porque sé con el fin que lo hiciste vos, que no estabas buscando nada, que era boludeando como siempre lo hacés”, dice la mujer.

Por este motivo y con las pruebas sobre la mesa, Holder sentenció: “Les quiero decir a los medios argentinos que no inventen boludeces. Y que cuando pase algo grave, lo tomen y ahí sí suban noticias, compártanlo. Porque un millón de veces hice cosas buenas, como querer ayudar a un nene con cáncer. Y junté 3 o 4 millones de pesos por mi cuenta, y nunca me ayudaron. Si yo hago algo bueno, súbanlo. Pero no publiquen cosas que son falsas. Todo el mundo sabe que soy un tipazo y todas las cosas malas que se dicen de mi son inventadas por ustedes y por esta sociedad mentirosa, fabulera, que no aceptan que un pibe de 22 años sea feliz. Así que... ¡fuck haters!”.

Días atrás, en LAM revelaron que Holder debía asistir a un reconocido shopping en Uruguay. El mismo al que ya había dicho presente Nacho Castañares, finalista del certamen junto al ganador Marcos Ginocchio y Julieta Poggio. Como parte del acuerdo, pidió que le paguen el mismo monto que al finalista del programa (a pesar de haber sido el primer eliminado del reality) y, además, que compren dos pasajes de avión para no tener que viajar en barco.

El shopping aceptó todos los requisitos de Holder. Sin embargo, a la hora de abordar el vuelo, el ex GH se ausentó. De esta manera, dejó colgadas todas las charlas y acciones que tenía pactadas en el lugar. "Están re calientes", aseguraron en el programa de América, luego de darse a conocer el conflicto que atravesó el ex participante. Cabe remarcar que previo a la cancelación de su presentación, el participante viajó a Uruguay y vio un partido de Peñarol.