Homofobia en GH 2022: la frase de Martina, el insólito posteo de Wanda y el enojo de Leticia Siciliani

¿Repetir para enseñar lo que está mal o poner en práctica lo que está bien para dar el ejemplo? Ayer a la noche tuvo lugar el primer episodio de Gran Hermano 2022 por la pantalla de Telefe, y Wanda Nara no se podía quedar afuera. No solo participó del programa recibiendo a los nuevos participantes, sino que tras la polémica por el discurso homofóbico de una de las ingresantes, manifestó su postura frente a la situación.

"Salí con chicos que jugaban al fútbol, pero no voy a dar nombres. Mi ídola es Wanda Nara. ¡Hizo todo bien!", comenzó relatando, casi de manera obvia, Martina Stewart Usher en su presentación previa a ingresar a la casa más famosa del país. “Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad; me da un poco de asquito. No tengo mucha paciencia”, concluyó.

El ingreso de la joven de de 24 años oriunda de Tigre, generó mucha polémica en las redes sociales ya que su discurso homofóbico y de odio es sobre lo que se viene luchando y trabajando para erradicar de la sociedad. Por su parte, Wanda, que todavía no se entiende si es por ser la ídola de la profesora de Educación Física, o por estar contratada por el canal de las pelotas, se manifestó en sus redes sociales, ya que considera que está bien difundir estos discursos de odio con el fin de educar a sus hijos.

"GH es la vida misma, y lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con este tipo de comentarios o pensamientos errados. Gracias @telefe por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación. Y en cuanto a esta chica es la vida misma que te cruzará con un amigo o un hijo bisexual y entenderás todo de la vida. y lo desafortunado del comentario y pensamiento", expresó Wanda en sus redes sociales.

¿No era mas factible que ingresen a la casa de GH personas de la sociedad que enseñen la gravedad de la discriminación y porque es importante erradicar y no darle lugar en la televisión a quienes son homofóbicos? En la sociedad siempre hay gente que continúa con pensamientos e ideologías violentas, pero en este caso, ¡un límite Telefe!.

Por su parte, Leticia Siciliani realizó una publicación en sus historias de Instagram repudiando los dichos de ésta y otros participantes de una manera irónica: "Perdón, no es que me ponga en gorra pero no son graciosos estos mensajes que están dando frente a millones de personas". Y finalizó: "Producción de GH: fuaa somos re genios e inclusivos, pusimos a una chica con novia, aguante nosotros".

Más allá de las bromas, es un tema sumamente serio ya que continúan los crímenes de género y la discriminación en todas partes. Entristece y enfurece que los jóvenes, que son quienes van a continuar construyendo el país, tengan los mismos pensamientos que los adultos mayores. Eso quedó en evidencia por los múltiples mensajes en las redes sociales. Gran Hermano no es la vida misma. Es mucho peor.