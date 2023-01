Herpes, "palometas" y homofobia: la guerra entre Milky Dolly y Asado de Faso en las redes

La frase "¿Quién sos?", que inmortalizó Moria Casán durante sus años como jurado de Bailando por un Sueño, calza a la perfección con el enfrentamiento que se dio entre las influencers Milky Dolly, conocida por besar personas en situación de calle, y Asado de Faso, una tiktokera que cobró gran popularidad luego de viralizar un video donde afirma que no quiere trabajar. Luego, en el novedoso mundo del streaming, Twitch y los reels en las redes sociales, son dos pesos pesados, con cientos de miles de seguidores, popularidad y un micromundo en el cual se conocen entre todos, y siempre tienen cosas que decir del otro.

La pelea que se hizo popular en los últimos días tuvo un diálogo insólito. Ambas referentes se tiraron con todo tipo de anécdotas y expusieron los trapitos sucios de cada una en un vivo para sus millones de seguidores. Todo comenzó con "Asado" invitando a Milky a discutir en Twitch, para desmentir el rumor de que la besadora de linyeras se había acostado con el padre de la otra. Pero enseguida la situación se fue de las manos y tomó un tono agresivo y confrontativo.

"Andá a tomar merca de las tetas de Anto Pane, que eso te sirve más que estar haciendo un vivo conmigo", disparó "Asado de Faso", cansada del ida y vuelta. "A vos te sirve, mi amor. Yo te doblé los seguidores, me parece, acá", respondió altanera la chica que se parece al cantante Marilyn Manson.

Anto Pane es otra influencer que se hizo conocida durante el último mundial de fútbol por andar en los festejos mostrando sus pechos, besando fanáticos y hasta dejándose tocar en sus partes íntimas por ellos. Incluso, fue noticia en algunos medios de comunicación por andar a los besos con L-Gante, cuando el músico mantenía aún un affaire mediático con Wanda Nara.

Esto enfureció a la morocha, que contratacó con historias de la intimidad de su rival: "Sos una sucia de mierda. Me acuerdo cuando venías conmigo... no te lo dije porque éramos 'amigas'. Todas las bombachas cagadas dejabas por ahí, la palometa por todos lados".

"Pero, mamita. Mambo mío si tengo problemas intestinales o no, qué te importa a vos", respondió Asado. "Por lo menos no muestro las cosas más denigrantes de mi vida, no muestro mis bombachas cagadas en Tiktok y vos andás mostrando las cosas más ridículas. Te denigrás sola en TikTok", reflexionó.

"No me cago como vos", dijo Dolly. "Bueno, pero andás besando vagabundos. ¿Dónde quedó la vara? Bastante rara la vara", rechazó la otra influencer. "Andá a criar hijos, ridícula", disparó Milky, aprovechando la popularidad de su rival por supuestamente haber abandonado a los suyos.

Esto enfureció a Asado, quien le preguntó cuántos abortos tenía. "Te vas a quedar estéril, amicha. Mirá que me dijeron, ya me contaron que andas contagiando a la gente con herpes", expresó, profundizando su denuncia contra la amante de la gente sin hogar.

"Porque a mí me lechean, puta", confesó Milky, disparando la frase más dura del debate, en referencia a que disfruta plenamente de su sexualidad. Asado de Faso aprovechó el desliz de quien fuera su amiga y la atacó por el flanco que había dejado descubierto. "Usen preservativos porque Milky anda esparciendo el herpes en toda la Ciudad de Capital y Chubut, gente. Ojo, cuidado con eso", advirtió.

Esto descontroló a la mujer que se hizo popular por seducir a los vagabundos, quien perdió la paciencia en la discusión y comenzó a utilizar argumentos homofóbicos para con la otra chica. "Vos me querías meter todos los dedos cuando me viste, ¿te pensás que no te vi cómo me mirabas, ridícula?", le reprochó.

"Estás muy drogada. Amicha, aflojale a la droga, porque me parece que te distorsiona mucho la realidad", respondió Asado de Faso. "Vos me veías y yo sabía que obviamente gustabas de mí. Sos una torta", continuó Milky, nuevamente en la senda de la discriminación.

La pelea continuó, pero lo más duro ya había pasado. La discusión desató una guerra de influencers con acusaciones muy graves y penalmente imputables, que luego Asado tuvo que aclarar.

"Decidí aparecer porque pienso que todos merecen una explicación de lo que estuvo pasando", afirmó Asado. "Básicamente todo empezó como un chiste de Twitter, porque pensé que ella había entendido que estaba haciendo un chiste, y parece que lo tomó mal. Fue cuando dije que a mí me parecería aburrido verla en Gran Hermano", explicó.

"Pensé que era simplemente bardo de Twitter, y que quedaba ahí", continuó. "Aparte nosotras ya nos conocíamos, hicimos videos en YouTube juntas. No tenía sentido que se enoje. Pero de la nada, ella un día me dice que iba a venir a Rosario para juntarnos acá, para que la lleve a conocer mi ciudad, y resulta que terminó estando con mi papá", señaló Asado, refiriéndose a lo que no le gustó del problema. "La gente que dice que me molesta por el tema de la edad, no tiene sentido. A mí me molestó porque ella lo quiso robar", acusó al finalizar su aclaración, aunque nunca profundizó en esa denuncia.

¿Quiénes son?

Milky Dolly tiene 946,1 mil seguidores en Tik Tok -aunque con otras cuentas secundarias con cientos de miles más- y 63,3 mil en Instagram. En los últimos meses se hizo popular gracias al continuo amor que demuestra por las personas en situación de calle. También tiene un pasado de "milipili", de acuerdo a las viejas fotos de ella que aparecen en las redes sociales.

A su vez es la autora de "Pasti en mi mochi", su single que la lanzó como cantante y que tiene como gancho para que sus fanáticos y fanáticas lo vean el aviso de que dentro del clip se besa con una persona de 80 años de edad. La rosarina Asado de Faso, por su parte, tiene 638,4 mil seguidores en TikTok y 40,3 mil en Instagram. En su pasado administraba una cuenta con el nombre Nahir Lorenzetti, donde se referenciaba como "feminista antiyuta" y se mostraba con el pañuelo verde del aborto legal, seguro y gratuito.

Su popularidad llegó a su punto cúlmine cuando se popularizó un video en el cual se la veía llorando porque no quería trabajar, y pidiéndole dinero a sus seguidores para poder seguir viviendo sin agarrar la pala. También instaló una versión de sí misma muy polémica, en la cual habría abandonado a sus dos hijos porque no quería ser madre. Aunque esto se demostró que era falso y que simplemente era una ironía que había inventado para sumar seguidores.