Horacio Cabak hará lo propio y demandará a Rocío Oliva: "Lo va a tener que demostrar en la justicia"

Días atrás, Verónica Soldato rompió el silencio y se refirió a los rumores que vinculan sentimentalmente a Horacio Cabak, el padre de sus tres hijos, con Rocío Oliva, asegurando que las sospechas empezaron cuando compartieron videos en redes sociales en los que se hacía evidente el coqueteo. "Vi un video en lo que ambos se hacían los lindos. Todo eso no me gustaba", explicó.

De acuerdo con sus dichos, comenzó a sospechar de la ex panelista de Polémica en el bar "porque lo conozco mucho a él": "Él odiaba el tema Maradona, le parecía de cuarta. De repente, empezó a decir en casa que Rocío le caía bien, que era buena mina. Por las actitudes de Horacio, sospechaba. En ese momento no le veía chances pero ahora, atando cabos, sí. No sé qué le pasa a este hombre. Él no quiere reconciliarse, quiere mantener su imagen impecable".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Estos dichos, claro está, disgustaron a la ex pareja de Diego, quien aseguró que le iniciará acciones legales a Soldato. "Voy a hablar con mis abogados. Yo no me merezco esto. Yo no sé la mujer de dónde saca todo esto. Me duele, me lastima y me trae problemas. Esto no va a quedar así. A mí me hace mal esto. Es feo que ensucien mujeres gratuitamente", disparó Oliva.

De esta manera y por los dichos de Soldato, el abogado de Oliva, José Vera, reveló que la ex de Diego demandará por "daños y prejuicios" a Soldato. "Siempre fui profesional cuando estuve en Polémica en al bar. Yo no me merezco esto. Yo no sé la mujer de dónde saca todo esto. Me duele, me lastima y me trae problemas. No tengo ganas de comerme este garrón", dijo la ex de Maradona.

Lo cierto es que un día después de que Oliva amenazara a la ex pareja de Cabak con llevarla a tribunales, el ex modelo rompió el silenció y aseguró que hará lo mismo con ella. Consultado sobre la demanda que le quiere iniciar Rocío a su mujer, o ex mujer, el conductor respondió: "Mi mujer es mi mujer. Y Rocío Oliva, no sé, no hablé con ella. Mi abogado va a hablar en nombre mío y en nombre de mi mujer con Rocío Oliva".

Para el conductor de La Jaula de la Moda, Oliva dio "por sentado" que él engañó a su mujer, razón por la cual la llevará ante la Justicia. "Yo con Oliva no tengo nada que ver. Ella dio por sentado que yo engañé a mi mujer. Lo va a tener que demostrar que yo engañé a mi mujer. Estoy muy tranquilo porque estoy hablando con mi mujer", sostuvo arriba de su auto, antes de abandonar los estudios de América TV.

En diálogo con el notero de Intrusos, Cabak también explicó que no estará en Polémica en el bar porque prefiere no hacer mención al conflicto de supuestas infidelidades que mantiene con su pareja. "Me voy (del programa) porque no voy a hablar más del tema. Es una decisión mía, la de no hablar más del tema… Yo estoy muy bien. Pero están involucrando a gente que no tiene nada que ver", concluyó.