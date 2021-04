Horacio Cabak y el detrás de cámara de su ausencia en "Polémica en el bar": por qué no salió al aire

Después del violento cruce con Rocío Oliva, Horacio Cabak se presentó el jueves por la noche en el estudio de Polémica en el Bar pero no salió al aire. El que puso la cara fue Mariano Iúdica, quien al inicio del programa explicó qué era lo que estaba sucediendo en vivo detrás de cámara.

"No sé si voy a tirar un corte porque estamos en una situación complicada con nuestro compañero Horacio Cabak. Por supuesto, está su silla y está hablando ahora con Gustavo Sofovich", reconoció visiblemente incómodo el conductor.

Atento a la explicación, Chiche Gelblung picanteó el arranque del programa con una filosa pregunta: "¿No quiere?". "No, no es que no quiere", se apresuró a responder Iúdica, al tiempo que explicó: "Vino, se presentó. Está esperando que salga la medida cautelar para hablar o no hablar; y la verdad es que no sabemos cómo abordarlo sin que él esté en la mesa. No queremos hablar, él no quiere estar".

Luego de un corte de último momento, Iúdica retomó la conducción del ciclo, ya sin Cabak en el estudio. "Estamos acá en el bar. La silla estaba libre y la ocupó Matías Alé. Vamos a decirles cómo está la situación. Horacio se iba a sentir absolutamente incómodo, porque íbamos a hacer el tema hoy y prefirió no estar", agregó.

Mientras tanto, Rocío Oliva ratificó que sus abogados analizan la posibilidad de iniciar acciones legales contra Cabak y su ex mujer, Verónica Soldato, luego de que la sindicaran como una de las terceras en discordia de su mediática separación.

"Horacio tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quién la engañó. No tengo ganas de comerme este garrón. No puedo pelearme con mi novio o estar mal por algo que no existe", disparó días atrás al aire en Polémica en el Bar, con Cabak en el estudio.

"Para mí esto es muy feo. No tengo nada que ver con esta cuestión. Me parece que está tirando palos para todo el mundo. No me conforma que aclare. Ayer Belén (por una vestuarista), hoy Rocío. Es muy feo de lo que me están acusando. A mí me hace mal esto. Esto no va a quedar así. Es feo que ensucien mujeres gratuitamente. Siempre fui profesional cuando estuve en Polémica en al bar. Yo no me merezco esto. Yo no sé la mujer de dónde saca todo esto. Me duele, me lastima y me trae problemas", dijo la ex de Maradona.