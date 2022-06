Hostigamiento, violencia psicológica y amenazas: estalló la guerra entre dos de los youtubers más importantes del país

Para muchos son completos desconocidos, para otros -sobre todo lo más jóvenes- son las estrellas del momento. Micaela Solange Suárez, más conocida como Mica Suárez, es una youtuber y actriz nacida en Laferre que saltó a la fama cuando comenzó a realizar vídeos de humor, parodias y entretenimiento en su canal de YouTube que primero llamó "Smicax" y que luego renombró como "Mica Suárez". Pablo Agustín, ​considerado hoy como uno de los youtubers top 10 del país, comenzó a subir videos con las parodias de Mirtha Legrand y Susana Giménez o trata temas que van desde el romance entre la China Suárez y Rusherking hasta el juicio de Amber a Johnny Depp.

Mica suma la envidiable cifra de 3,35 millones de suscriptores en la plataforma de videos, mientras que Pablo está próximo a llegar al millón (984 mil). Lo cierto es que en los últimos días, las miradas de los internautas estuvieron puestas sobre ellos a partir de varias denuncia cruzadas por sabotajes, hostigamientos y violencia psicológica. Todo comenzó cuando Pablo Agustín se despachó en Twitter (donde tiene más de 960 mil seguidores) disparando munición gruesa contra Mica. “Qué influencer famosísime (bueno, últimamente no tanto) estábamos hablando y riendo en Bresh y cuando vino la fotógrafa a sacarnos una foto armó un escándalo porque no quiere que se la vea públicamente conmigo”, escribió.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y acto seguido, agregó: “Igualmente le deseamos lo mejor y que vuelva a ser relevante algún día. Eso si, si lo logra, que no se abuse de su poder, que no se meta con el laburo ajeno, que no censure videos a su antojo, etc etc etc. Ahora sí, paz mundial. Por ahora. De paso cuento como me habría saboteado laburos en el pasado con el mismo speech. ya que estamos que se pudra ¿no?". Tras lo tuits de Pablo, la youtuber redobló la apuesta y publicó dos videos en su perfil de Twitter en los que acusó al influencer de hostigamiento y violencia psicológica. De hecho, aseguró que “hace años que tiene diferencias” con Agustín y que si bien nunca habló del tema, ahora decidió romper el silencio porque la situación la sobrepasó.

Sobre el momento que vivió durante la Fiesta Bresh, Mica había detallado siempre lo saludó y le respondió "por respeto". Así que me saludó de lejos y lo saludé a él y a sus amigos. Enseguida se acercó el fotógrafo y él ‘foto’ y me abrazó, pero yo le respondí de una manera educada y amable que no. El fotógrafo dijo que estaba todo bien y se fue. Ese fue todo el ‘escándalo’ que dice que yo hice. Le di mis razones personales por las que no me quería sacar una foto con él, por las que no me quería vincular públicamente con él y me dijo ‘te entiendo’ y me dio la mano. Pero a la hora me agarró para amenazarme: me dijo ‘mañana se te viene la venganza en las redes sociales por el momento de mierd... que me hiciste pasar’”, aseguró.

Entre lágrimas, Mica sostuvo que desde hace tiempo él “la hostiga y ejerce violencia psicológica”. “No me quiero vincular con él ni personal ni públicamente, él lo sabe y me sigue insistiendo. No entiende lo que es un ‘no’ o lo entiende y le chupa un huevo”, sentenció. Lo cierto es que la cosa no terminó ahí. El youtuber primero arremetió con furia contra la influencer a través de su cuenta de Twitter. "¿Acoso y violencia psicológica? La Amber Heard le dicen. Yo nunca mandé un mail a una marca para pedir que bajen a alguien de una campaña por ejemplo, eso me parecería violento meterse con el laburo de alguien. Esta mujer no puede ser más mala y tener tanta cara de buena", retrucó.

Y siguió: "Y si llora no es por mis tuits, sino que ese papel de buena cada vez la gente cree menos. Mañana grabo y cuento todo, así finalmente pueden entender quién es esta mina y por que me irrita tanto. Podré ser impulsivo, tener carácter, todo lo que quieras. Pero ya decir que la voy a amenazar mientras ella esta temblando en un rincón, se lo puede hacer creer a sus fans nomas. Tendré defectos, pero no miento, siempre dije la verdad y el tiempo lo demostró. Es la misma persona que no solo impulsó mi cancelación, sino que me mandaba a sus fans constantemente a atacarme, hablaba con youtubers para que no colaboren conmigo, incluso llamarlos por teléfono porque sino, no aparecían en su ´casa de papel´”.

De acuerdo con Pablo, durante los últimos cuatro años intentó resolver sus diferencias con Micaela y aclaró que ella "jamás" respondió ni uno solo de los llamados. Este miércoles, además, compartió un contundente comunicado en el que acusó a Micaela de querer generarle "un daño" con sus "falsas" acusaciones. "Me veo en la obligación de contestar y negar categóricamente las injurias vertidas hacia mi persona, luego de escuchar las frases ´hostigamiento´, ´violencia psicológica´, ´amenaza´, ´no es no´, contra una mujer, por el significado, el peso y la acepción de estas palabras hoy en día pueden tener cuando son tomadas en forma despectiva con el único fin de generar un daño", escribió.

Al final del escrito, el youtuber lamenta que "un simple hilo de tweets y una conversación en un ámbito festivo" haya repercutido de tal forma en una persona "que se encuentra relacionándose en este medio hace muchos años, y que solamente esos hechos pudieran haber provocado tal daño en su persona; pero bajo ningún concepto, eso da algún derecho a acusarme con malicia con palabras que denotan una total desaprensión hacia mi honor y dignidad, mostrándose indiferente a los daños que tales acusaciones pueden ocasionar, no sólo a mi persona sino también al daño que pudiere generar a mis fuentes de trabajo".

Como cierre, explicó que no usó sus plataformas "para hostigar ni ejercer ningún tipo de violencia para con esta persona, violencia que aduce requiere de una actuación repetida en el tiempo con la intención de generar un daño, lo cual no ocurrió" y le pidió directamente a Micaela que se disculpe públicamente por, a su parecer, haber faltado a la verdad. "Deseo que tenga la delicadeza de pedir las disculpas", concluyó.